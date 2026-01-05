Le Honor Magic8 Lite est officiel, nous avons pris en main ce nouveau champion de la résistance

Honor officialise un nouveau smartphone abordable et endurant : le Magic8 Lite. Successeur des Magic7 Lite et Magic6 Lite, ce modèle pousse encore plus loin la durabilité et l’endurance de ses prédécesseurs. Qu’il s’agisse des matériaux, de la batterie ou encore du logiciel. Nous avons pris en main ce smartphone abordable. Voici notre avis préliminaire.

Il y a un mois, Honor annonçait un nouveau smartphone en Chine. Il s’agissait du Magic8 Lite, un modèle milieu de gamme qui succède aux Magic6 Lite et Magic7 Lite. Ces derniers se sont fait connaitre grâce à leur grande durabilité. Les influenceurs se sont même amusés avec l’un d’eux à planter des clous pour prouver la solidité du verre à l’avant, ce qui est plutôt étonnant pour des téléphones vendus moins de 400 euros. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes les tests complets de ces deux modèles afin de vous rafraichir la mémoire.

Le Magic8 Lite arrive en France le 15 janvier 2026

Aujourd’hui, Honor annonce l’arrivée du Magic8 Lite en France le 15 janvier prochain. Contrairement à la version chinoise, il ne se décline qu’en une seule configuration, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. En revanche, vous avez le choix du coloris : noir, brun (qui tire un peu vers le bordeaux) et vert. Vous pouvez découvrir le dernier de ce trio au travers des illustrations de cet article. Pour le reste, la fiche technique de la version française du Magic8 Lite ne change pas pour un prix qui devrait rester proche de celui du Magic6 Lite. En voici les principaux éléments :

Écran AMOLED LTPS 1.5K 120 Hz de 6,79 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 7500 mAh compatible charge filaire 66 watts

compatible charge filaire Double capteur photo 108+5 MP, stabilisation sur le capteur principal

Capteur selfie 16 MP

Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC

Android 15 et MagicOS 9

Certification IP68/69K

Les différences entre le Magic8 Lite et son prédécesseur sont nombreuses. Mais la plus importante est clairement la capacité de la batterie en silicium carbone qui passe d’un très respectable 6600 mAh à un pantagruélique 7500 mAh. Notez que la capacité en Europe est moindre qu’en Chine (8300 mAh) pour une question légale. La charge rapide 66 watts est toujours d’actualité. Les autres changements sont assez classiques : un nouveau SoC, un écran très légèrement plus grand et bien plus lumineux (pointe locale à 6000 nits), avec une définition moindre (et une résolution en baisse) pour réduire la consommation d’énergie, une coque plus résistante à l’eau sous pression et aux chutes, ainsi qu’une petite mise à jour des connexions WiFi et Bluetooth. La hauteur et la largeur augmentent, mais l’épaisseur diminue.

Le Magic8 Lite ressemble beaucoup au Magic6 Lite

À l’occasion du lancement du smartphone, nous avons pu le prendre en main avant notre test complet qui arrivera dans nos colonnes dans quelques jours. Et nos premières impressions sont plutôt positives. Contrairement au Magic7 Lite qui nous avait dès les premiers instants surpris par les ralentissements de son interface, le Magic8 Lite est plutôt fluide au quotidien. MagicOS qui, contrairement à HyperOS, est plutôt dépourvu d’applications commerciales et de publicités en tout genre. Cela fait vraiment plaisir de nos jours.

Autre point très positif, l’autonomie du smartphone : avec un usage standard, nous avons tenu plusieurs jours sur une seule charge. C’est un vrai soulagement de ne plus avoir cette inquiétude constante : aurais-je assez d’énergie pour toute la journée ou tout le week-end, ai-je bien pensé à prendre le chargeur du téléphone ? Nous sommes en revanche un peu déçus de ne constater aucun changement en photo. Et nos premiers clichés tendent à montrer que les résultats n’ont pas changé non plus.

Lire aussi – Honor veut aussi lancer son concurrent de l’iPhone Air et c’est une bonne idée

Les légers changements sur les dimensions n’impactent pas la prise en main : cela reste utilisable à une main. La surface d’affichage est plutôt bonne et la luminosité n’est jamais trop faible. Les boutons sont bien positionnés. Pas de matériau premium sur les tranches, c’est du polycarbonate. Mais grâce à cela, le Magic6 Lite reste assez léger (sous la barre des 200 grammes, quelle que soit la finition). Une protection d’écran contre les rayures est installée en usine. Le module photo, toujours circulaire dans la gamme « Magic », nous rappelle fortement celui du Magic6 Lite. Le Magic8 Lite devrait donc être, a priori, un bon concurrent des Galaxy A, Moto G et autres Redmi Note. Nous en saurons davantage lors de notre test complet. Stay tuned !