Ne soyez pas surpris par ce changement dans Google Photos

Google Photos modifie l'affichage des Souvenirs sur sa page d'accueil, adoptant une esthétique bien moins discrète.

L'application Google Photos change de look. Ces dernières années, elle a accordé toujours plus d'importance aux Souvenirs, une mise en avant d'anciennes photos présentées dans un carrousel et triées selon une thématique particulière ou une date. Cette fonctionnalité est très intéressante, car on a tendance à prendre très régulièrement des photos qu'on ne va au final jamais plus consulter. Les Souvenirs nous rappellent ainsi des moments que l'on a vécus et que l'on peut repartager avec notre famille ou nos amis.

Avec la dernière mise à jour de Google Photos, le design des Souvenirs évolue. Ils sont toujours situés au même endroit, juste au-dessus de la galerie, mais ont droit à une refonte visuelle. Jusqu'ici, ils étaient sobres, et accompagnés d'un petit texte descriptif pour comprendre la catégorie des Souvenirs : “il y a 2 ans”, “à la plage”, “6 ans déjà…”, “Gros plan”, “Marseille”…

Les Souvenirs de Google Photos font peau neuve

Dans la nouvelle version, Google opte pour une esthétique plus tape-à-l'œil. Pour les Souvenirs “il y a X ans” et “X ans déjà”, le chiffre est désormais découpé en grand dans la photo de couverture. Pour les Souvenirs thématiques, ce sont des formes aléatoires qui sont découpées dans la photo. Dans chaque cas, on a un arrière-plan avec une couleur vive. Clairement, ce design attire plus l'attention, même si on peut estimer qu'on perd aussi en visibilité. Vous pouvez observer le nouvel affichage des Souvenirs dans Google Photos via les captures d'écran réalisées par Android Authority ci-dessous.

Les changements concernant les Souvenirs ne concernent que la page d'accueil de l'application. Une fois qu'on sélectionne un Souvenir à visionner, Google Photos offre la même expérience que d'habitude. Il faudra juste s'habituer à cette esthétique très marquée. Le déploiement de cet affichage revisité des Souvenirs est en cours. Android Authority a pu y accéder depuis divers appareils et différents pays. Nous avons essayé de l'activer mais n'y avons pas encore accès malgré une application à jour, il n'est donc pas encore disponible pour tout le monde.