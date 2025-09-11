Plus jamais sans électricité : BLUETTI dévoile ses batteries futuristes à Berlin

De la vanlife aux coupures à la maison, jusqu’aux expéditions polaires, BLUETTI présente à l’IFA 2025 une série de nouveautés ambitieuses. L’idée : rester branché en toutes circonstances, avec des solutions simples et puissantes.

L’IFA est le grand rendez-vous high-tech de la rentrée à Berlin. Un salon où l’électroménager, les smartphones et l’innovation se croisent depuis des décennies. C’est aussi devenu un terrain de jeu pour les marques d’énergie. Cette année, l’un des stands les plus suivis était celui de BLUETTI. Depuis plus de dix ans, la marque s’est imposée comme un acteur majeur du stockage d’énergie, avec ses batteries portables et solutions de secours pour la maison. Son credo : rendre l’électricité propre, accessible et prête à l’emploi partout.

À l’IFA 2025, BLUETTI a frappé fort avec plusieurs annonces, toutes pensées pour des usages bien distincts :

Le RVSolar 48V System, un kit solaire pour camping-car et bateau

Le Pioneer Na (Sodium), une première batterie sodium-ion portable

Le FridgePower, une solution compact pour la maison et les appareils essentiels

L’Apex 300, station modulaire pour un backup maison complet

RVSolar 48V : l’énergie en van, simple et rapide

Première annonce : le RVSolar 48V System. Un kit pensé pour les camping-cars, la vie hors-réseau et les bateaux. Sa promesse ? Une installation express en 30 minutes, sans prise de tête. Le cœur du système, c’est le RV5 Power Hub, un boîtier 5-en-1 qui combine convertisseur, chargeurs et protections. On ajoute une batterie LiFePO₄ robuste, un panneau de distribution intelligent, un écran de contrôle et un panneau solaire flexible de 100 W. Résultat : jusqu’à 6 kW de puissance et une autonomie extensible à 122 kWh. De quoi tenir une semaine loin de tout, avec la possibilité de brancher électroménager et climatisation.

Pioneer Na : le pari du sodium pour le grand froid

Deuxième révélation : le Pioneer Na, première station d’énergie portable au monde équipée d’une batterie sodium-ion. Une première qui pourrait changer la donne. Pourquoi ? Parce que ce bloc ne craint pas le froid. Il accepte la charge jusqu’à -15 °C et continue de délivrer du courant jusqu’à -25 °C. Parfait pour les régions glaciales, les cabanes isolées ou les expéditions extrêmes.

Côté specifications : 900 Wh de capacité, 1500 W en sortie, et jusqu’à 2250 W en mode Power Lifting. Une recharge express l’amène à 80 % en seulement 35 minutes avec la double entrée AC + solaire. Smartphone, laptop, TV, petit chauffage ou bouilloire : il tient la route. Avec plus de 4000 cycles, BLUETTI promet dix ans de service.

FridgePower : du secours discret pour la maison

Troisième nouveauté, la plus orientée grand public : le FridgePower. Comme son nom l’indique, il vise les appareils essentiels, à commencer par le réfrigérateur. Derrière son design slim (75 mm d’épaisseur), on trouve une batterie de 2016 Wh et une puissance de 1800 W. Il peut s’étendre jusqu’à 8064 Wh avec des modules supplémentaires. Résultat : jusqu’à 4 jours d’autonomie en cas de coupure. On aime aussi son intégration maison : installation au sol, au mur ou à la verticale, avec pilotage vocal via Alexa ou Google Assistant. Et le basculement UPS de 10 ms assure que les appareils restent alimentés sans interruption.

Apex 300 : le gros calibre déjà dispo

Enfin, BLUETTI a rappelé que l’Apex 300 est désormais en vente après une campagne Indiegogo couronnée de succès. Avec ses 2764,8 Wh et 3840 W de puissance (extensibles à 58 kWh et 11,5 kW), c’est la solution taillée pour un backup maison complet. Ses points forts : recharge solaire ultra-rapide jusqu’à 19,2 kW, application mobile, mise à jour OTA et une modularité pensée pour évoluer selon les besoins.

Avec ces annonces, BLUETTI confirme son rôle de pionnier sur le marché de l’énergie portable et domestique. Du sodium pour résister au froid, du solaire pour la vanlife, et une solution fine pour sécuriser la maison. À l’IFA 2025, le message est clair : quelle que soit la situation, il y aura toujours une batterie BLUETTI prête à prendre le relais.

