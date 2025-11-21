Des panneaux solaires en promo : économisez jusqu’à 1 434 € pour le Black Friday Zendure !

Vous rêviez d'autoconsommation solaire sans vous ruiner ? Le Black Friday Zendure 2025 arrive avec jusqu'à 1 434 € de réduction sur ses systèmes intelligents. Des offres qui vont faire fondre votre facture d’électricité à coup sûr ! Attention, les stocks limités !

Vous avez toujours rêvé de franchir le cap de l'autoconsommation solaire, mais les prix du secteur vous ont toujours fait peur ? C’est le moment de craquer ! Zendure lance en effet son Black Friday 2025 avec des réductions qui donnent le sourire : jusqu'à 1 434 € d'économies sur leurs systèmes de stockage d'énergie intelligents. En prime, le site lance un code promo, XK99X5, pour 5 % de remise du 21 novembre au 31 décembre prochains (inclus). Vous préférez commander sur le site d’Amazon ? L’enseigne propose également un code promo : UQAS2L3F pour 5 % de remise sur les mêmes dates.

Du 21 novembre au 31 décembre, Zendure propose une gamme complète de solutions pour tous les besoins et tous les budgets. Que vous ayez un balcon, une terrasse ou une installation photovoltaïque sur le toit, il y a forcément un pack qui vous correspond.

Les offres phares du Black Friday Zendure :

Le SolarFlow 800 Pro : pour débuter en douceur

Le SolarFlow 800 Pro, c'est le premier système de stockage pour balcon dopé à l'intelligence artificielle. Il intègre le système ZENKI HEMS qui apprend vos habitudes et optimise automatiquement votre consommation en fonction des tarifs heures pleines/heures creuses. Avec ses 2640W d'entrée solaire et son efficacité de 96%, c'est un petit concentré de technologie. Optimisé par un démarrage basse tension de 14V pour des performances en faible luminosité, la technologie au nitrure de gallium (GaN) GanZen offrant une efficacité de charge de 96%, et un système 48V qui réduit les pertes d’énergie de 25%, le SolarFlow 800 Pro assure une fiabilité maximale. Avec des modes hors réseau fournissant jusqu’à 1 000W, il garantit une alimentation ininterrompue pour les appareils essentiels en cas de coupure.

Le pack avec 4 panneaux de 430W à 959 € est parfait si vous débutez dans le solaire et que vous voulez une solution panneau solaire plug-and-play facile à installer. Vous branchez et ça marche. Idéal pour les appartements avec balcon ou les petites surfaces. Le combo avec la batterie solaire plug and play AB2000X à 1 438 € s'adresse plutôt à ceux qui ont déjà un micro-onduleur et veulent améliorer leur retour sur investissement, ou aux nouveaux utilisateurs prêts à investir un peu plus pour maximiser leurs économies. Bonus : le capteur 3CT gratuit sur le site officiel pour suivre votre production en temps réel.

Le SolarFlow 2400 AC : première réduction historique

C'est LA star de ce Black Friday. Pour la première fois, Zendure baisse le prix du SolarFlow 2400 AC, son système de stockage AC couplé avec l’IA pensé pour les maisons avec panneaux solaires sur le toit. Ce qui le rend unique ? Grâce à la technologie de carbure de silicium (SiC) de troisième génération atteignant jusqu’à 96,5% d’efficacité en courant alternatif et une sortie hors réseau de 2 400W, son design léger et modulaire simplifie l’installation et s’adapte à l’évolution des besoins énergétiques. Il se connecte à plus de 700 fournisseurs d'électricité européens et gère intelligemment votre énergie grâce au système ZENKI HEMS intégré.

Le pack de base à 1 199 € avec une batterie de 2,88 kWh est idéal pour les foyers qui ont des panneaux photovoltaïques mais pas encore de stockage. Vous commencez à stocker votre surplus pour le soir et réduisez immédiatement votre facture. Le pack avec 2 batteries à 2 038 € (5,76 kWh au total) vise plutôt les familles qui veulent une vraie autonomie énergétique et profiter à fond des tarifs heures creuses. Avec une efficacité de 96,5%, une puissance de 2400W et la possibilité d'étendre jusqu'à 17,28 kWh, c'est du costaud. Et comme pour le 800 Pro, le 3CT est offert uniquement sur le site officiel.

L'Hyper 2000 : l'option modulaire

L'Hyper 2000 à 1 129 € avec sa batterie AB2000X et ses 4 panneaux de 500W, c'est le choix des bricoleurs qui veulent une installation évolutive. Ce système permet de connecter plusieurs unités ensemble grâce au ZenLink, pour créer une installation sur mesure qui grandit avec vos besoins. Parfait si vous voulez tester le solaire sans vous engager sur une grosse installation d'un coup.

N'oubliez pas le code promo XK99X5 pour 5% supplémentaires jusqu'au 31 décembre sur le site officiel et le code promo UQAS2L3F pour 5% de remise également chez Amazon pendant les mêmes dates. Avec ces tarifs et l'engouement actuel pour l'autoconsommation, les stocks vont sûrement fondre comme neige au soleil !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Zendure.