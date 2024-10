YouTube Shorts fait le plein de nouveautés et l’une d’elle était très attendue, voici la liste

YouTube met à jour ses Shorts avec un tas de nouvelles fonctionnalités, dont une réclamée depuis longtemps par les créateurs. Les spectateurs ne sont pas laissés de côté pour autant. On vous dit tout.



Tentative non dissimulée de copier TikTok, les Shorts de YouTube ont réussi à dépasser leur “inspiration”. Que vous les regardiez ou non, ces courtes vidéos verticales font désormais partie du quotidien des utilisateurs de la plateforme. Et même si leur popularité n'a pas que de bons côtés, les Shorts sont partis pour durer.

YouTube met d'ailleurs l'accent dessus en annonçant une mise à jour majeure pour le format. Plusieurs fonctionnalités débarquent et un changement que beaucoup attendaient vont être mis en place prochainement. Si, dans la majorité des cas, l'implémentation se fera le 15 octobre, certaines options mettront encore quelques semaines voire quelques mois à arriver. Voyons ce qui attend aussi bien celles et ceux qui créent des Shorts que les personnes qui les regardent.

Voici toutes les nouveautés à venir pour YouTube Shorts

Commençons par la principale, réclamée à cor et à cri par les créateurs : la durée maximale des Shorts passe à 3 minutes, au lieu des 60 secondes actuelles. YouTube précise que “ce changement s'applique aux vidéos dont le rapport hauteur/largeur est carré ou plus grand et n'affectera pas les vidéos que vous avez mises en ligne avant le 15 octobre“.

Lire aussi – YouTube va désactiver les liens dans les Shorts pour lutter contre le spam

La création sera également facilitée avec l'arrivée des templates. Lorsque vous voyez un Short qui vous plaît, appuyez sur “Remixer” et “Utiliser le template” (traduction française à confirmer) pour en récupérer directement la musique et l'utiliser dans votre vidéo. Cette possibilité s'étendra dans les prochains mois pour explorer également le contenu de YouTube.

Du côté des spectateurs, un onglet “Tendances” fait son apparition sur mobile, tandis qu'un aperçu des commentaires sera visible directement dans le flux des Shorts, sans ouvrir la discussion. Enfin, si vous n'aimez pas les Shorts, vous pourrez demander à en afficher moins sur votre page d'accueil YouTube. Ne criez pas victoire trop vite : leur disparition sera “temporaire” seulement.