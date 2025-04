YouTube a trouvé un nouveau moyen d’énerver ses utilisateurs

YouTube expérimente la lecture de vidéos dès l'ouverture de l'application pour faire découvrir des contenus à ses utilisateurs. Mais ces derniers sont loin d'être satisfaits par cette nouveauté, considérée comme intrusive et peu pertinente.

Plusieurs utilisateurs rapportent que YouTube a commencé à lire automatiquement des vidéos à l'ouverture de l'application. Avant même de pouvoir naviguer sur leur écran d'accueil, ils ont vu une vidéo se lancer sur leur appareil, sans manipulation de leur part.

Dans un premier temps, on a cru à un bug. Mais il s'agit en fait d'une expérimentation de Google. Interrogée à ce sujet par Android Authority, la firme a confirmé qu'elle était en train de tester une nouvelle fonctionnalité visant à nous “aider à découvrir des contenus”. La plateforme vise sans doute à renforcer l'engagement de ses utilisateurs en imitant des services comme TikTok et Instagram, qui donnent un accès plus instantané aux contenus que ne le fait YouTube actuellement.

YouTube teste la lecture automatique de vidéos dès l'ouverture de l'application

“J'ai ouvert l'application YouTube sur mon téléphone Samsung aujourd'hui et la lecture d'une vidéo a immédiatement commencé. J'ai vérifié que la lecture automatique était désactivée et j'ai redémarré l'application, mais cela n'a rien résolu”, témoigne un utilisateur sur Reddit. Il existe en effet une option permettant de couper la lecture automatique, mais celle-ci est prévue pour le lancement de vidéos après le visionnage d'un contenu précédent. Cette fonction n'est, pour l'instant, pas utile pour régler ce problème de vidéo diffusée dès l'ouverture de l'app.

Un autre utilisateur explique que ce nouveau phénomène contribue à “perturber [son] algorithme”. Non seulement il n'est pas intéressé par les vidéos qui lui sont imposées, mais en plus celles-ci sont prises en compte dans les recommandations de YouTube pour lui suggérer des vidéos à regarder, dégradant son expérience sur la plateforme.

Désinstaller les mises à jour les plus récentes pour revenir à une ancienne version de YouTube semble permettre de se débarrasser de la lecture automatique de vidéos à l'ouverture de l'application. Vider les données et le cache de l'app peut aussi aider à cet égard.

Source : Android Authority