YouTube bannit Squeezie, iOS 15 est limité sur les vieux iPhone, Windows 11 se dévoile, le récap’

YouTube a banni Squeezie avant de se raviser, les anciens iPhone n'auront pas droit à toutes les nouveautés de la mise à jour iOS 15, un premier aperçu de l'interface de Windows 11 apparait sur la toile…On fait le point sur l’actualité récente. Suivez le guide !

Trop occupé à regarder la partie 2 de Lupin sur Netflix ou à fêter la première victoire des bleus, vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité du moment en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien.

YouTube a suspendu Squeezie pendant 24 heures

Lucas Hauchard, alias Squeezie, a été temporairement éjecté de YouTube. La plateforme a identifié un passage violent dans une vidéo publiée en 2018 sur sa chaîne. La vidéo en question, qui cumule désormais plus de 9 millions de vues, était dédiée aux différentes théories du complot. Peu après son éviction, YouTube s'est montré magnanime. Le vidéaste a été pardonné et n'est désormais plus banni de YouTube !

Les anciens iPhone sont privés de certaines nouveautés d'iOS 15, voici lesquelles

La mise à jour iOS 15 est compatible avec tous les iPhone déjà sous iOS 14. Mais malheureusement, tous les iPhone compatibles ne pourront pas profiter des nouveautés de cette nouvelle itération. Les modèles lancés avant 2018 seront privés d'une kyrielle de fonctionnalités, dont l'Audio Spatial sur FaceTime, le mode Siri hors-ligne ou encore le copier-coller au sein des photos. Découvrez la liste complète ci-dessous.

Voici un premier aperçu de l'interface de Windows 11

Enfin, Windows 11, le système d'exploitation qui succèdera à Windows 10 dès 2025, s'est dévoilé au travers d'une fuite massive sur le site chinois Baidu. On y découvre de nombreuses images inédites du menu Démarrer et de l'interface de Windows 11. Avec ce nouvel OS, les icônes des applications sont maintenant centrées dans la barre des tâches, avec un nouveau bouton et un nouveau menu Démarrer. Pour mémoire, Microsoft annoncera Windows 11 dès le jeudi 24 juin 2021. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà télécharger les fonds d'écran officiels de Windows 11.

