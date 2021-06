Windows 11 : nouveau menu Démarrer, nouvelle interface et le nom est confirmé !

Des images du nouveau menu Démarrer de Windows 11 ont été publiées sur la toile ce mardi 15 juin 2021. L'occasion de découvrir en avant-première une partie de l'interface du prochain système d'exploitation de Microsoft.

Comme vous le savez, Microsoft a donné rendez-vous à la presse le 24 juin pour une conférence dédiée à l'avenir de Windows. Cette évènement, qui sera animé par l'actuel PDG de Microsoft Satya Nadella, sera l'occasion pour le constructeur américain de lever le voile sur Windows 11. C'est en tout cas ce qu'affirment les rumeurs et bruits de couloirs de ces deux dernières semaines.

Il faut ajouter à cela la récente vidéo rétrospective publiée par Microsoft, qui compile l'ensemble des jingles de lancement de tous les OS du constructeur. Une vidéo qui dure d'ailleurs 11 minutes précisément. Malgré tout, la firme de Redmond reste encore évasive sur le contenu de cette conférence, mais c'était sans compter une nouvelle fuite massive sur le site chinois Baidu.

Comme le rapportent nos confrères du site The Verge, de nombreuses images inédites du menu Démarrer et de l'interface de Windows 11 ont été publiées sur la toile. Comme en attestent ces captures d'écran, les changements apportés à l'interface utilisateur ressemblent énormément à ce que l'on trouvait initialement dans Windows 10x, avant que Microsoft ne se décide à tuer le projet.

Interface, menu Démarrer, design, voici Windows 11

Dans le détail, on remarque que les icônes des applications sont maintenant centrées dans la barre des tâches, avec un nouveau bouton et un nouveau menu Démarrer. Ainsi, il abrite désormais plusieurs applications épinglées comme Mail, Calendrier, le Microsoft Store ou encore la Galerie Photo et les Paramètres. Comme on peut le suggérer à la vue des emplacements libres, il sera possible d'assigner plus d'applications et de logiciels à ce menu Démarrer.

Ensuite, les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué cette nouvelle icône, située au centre de la barre des tâches. Il s'agit vraisemblablement de l'onglet Widgets, comme en atteste une autre capture d'écran. Grâce à cette fonctionnalité, l'utilisateur sera en mesure d'accéder rapidement à certains informations clé comme la météo, vos fils d'actualités préférés et d'autres contenus Web.

En outre, on remarque sur la capture des Paramètres Système que le système d'exploitation est identifié comme Windows 11 Pro. Nos confrères de The Verge assurent que ces images sont authentiques, en d'autres termes qu'elles ne sont pas truquées. Côté design, on note également que Microsoft a choisi littéralement d'arrondir les angles de chaque fenêtre sur Windows 11.

Comme nous le révèlent The Verge, Microsoft a également inclus un nouveau configurateur sur Windows 11. Cette service guide tout simplement les nouveaux utilisateurs qui viennent d'acquérir un PC sous Windows 11 ou qui souhaite migrer vers le nouvel OS via une série d'étapes pour configurer leur système.

Pas de modification dans la boutique, pour l'instant

Ces captures révèlent également l'apparence du Windows Store sur Windows 11. Contre toute attente, la boutique de Microsoft ne semble pas avoir profité d'un ravalement de façade, pour l'instant en tout cas. En effet, il a été annoncé que Microsoft travaillait effectivement sur une refonte du Windows Store.

Le PDG de Microsoft a d'ailleurs promis de “débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs”, notamment grâce à cette boutique remaniée et corrigée. Elle permettrait notamment aux développeurs de soumettre n'importe quelle application Windows, grâce à la possibilité de de répertorier des fichiers en format .EXE et .MSI. De plus, les développeurs pourraient utiliser leur propre service de paiement pour les achats in-app. Au revoir donc l'obligation de passer par le service de Microsoft, et la commission qui avec.

Quoi qu'il en soit, il n'y a quasiment plus de place au doute. Il y a fort à parier que cette conférence prévue le 24 juin 2021 sera dédiée à Windows 11, la prochaine version du célèbre système d'exploitation de Microsoft. Cette fuite massive est en tout cas une preuve irréfutable de son existence.

Source : The Verge