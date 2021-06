Windows 11 : vous pouvez déjà télécharger les fonds d’écran officiels !

Alors que Windows 11 n’a pas encore officiellement été présenté, les internautes peuvent déjà mettre la main sur les fonds d’écran officiels. Au total, ce sont un peu plus d’une vingtaine de nouveaux fonds d’écran qui sont disponibles.

Microsoft dévoilera officiellement le successeur de Windows 10 lors d’une conférence le 24 juin prochain. Un peu plus d’une semaine avant la présentation de cette nouvelle version, les nouveaux fonds d’écran sont déjà disponibles en téléchargement. Ils arrivent peu de temps après les premières captures d’écran de Windows 11, sur lesquelles on peut voir le nouveau menu Démarrer et la nouvelle interface.

Comme vous pourrez le constater en découvrant le pack, il semble y avoir plusieurs images pour différents thèmes, et certaines d'entre elles sont réutilisées et modifiées pour les images de l'écran de verrouillage. Au total, on retrouve près d’une vingtaine de nouvelles images d’arrière-plan pour cette nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft.

Le clavier tactile est également personnalisable

En plus des fonds d’écran d’accueil et de verrouillage, il est également possible de découvrir les nouveaux arrière-plans pour le clavier tactile. En effet, alors que le clavier tactile n'est pas vraiment personnalisable au-delà des couleurs d'accentuation et du mode clair ou foncé sur Windows 10, Windows 11 devrait permettre de choisir une image d’arrière-plan personnalisée.

Pour télécharger les nouveaux fonds d’écran de Windows 11, il vous suffit de vous rendre sur ce lien et de cliquer sur « Télécharger ». Vous obtiendrez alors un fichier ZIP qu’il faudra extraire. À l’intérieur, vous trouverez tous les nouveaux fonds d’écrans rangés par thèmes. En plus de profiter de nouvelles images d’arrière-plan, on s’attend à ce que Windows 11 propose un nouveau son de démarrage. En effet, Microsoft avait publié une vidéo de 11 minutes sur sa chaîne YouTube qui permettait de se remémorer certains sons de démarrage d’anciennes versions de Windows.

Nous sommes impatients de découvrir la version officielle de Windows 11, et nous espérons que ces fonds d'écran Windows 11 vous aideront à patienter pendant cette attente interminable. Pour rappel, la conférence se tiendra le 24 juin prochain à 27 heures. N’hésitez pas à nous donner vos avis sur les nouveaux fonds d’écran dans les commentaires.

Source : XDA