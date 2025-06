Windows 11 est sur le point d’introduire un peu de fantaisie dans les popup système

Windows 11 va bientôt vous permettre de changer l’emplacement des indicateurs de volume, luminosité ou mode avion. Une nouveauté simple mais attendue, accompagnée d’une nouvelle page d’accueil expérimentale.

Article rédigé par Adam Bausset.

Depuis son lancement, Windows 11 a été critiqué pour certains détails d’interface, notamment ces fenêtres flottantes qui apparaissent au milieu de l’écran quand on ajuste le son ou la luminosité. Microsoft teste désormais une option qui permet de déplacer ces indicateurs système dans une zone moins intrusive de l’écran.

Les pop-up de volume et luminosité pourront bientôt être repositionnés : en haut à gauche ou en haut au centre de l’écran. Le but est d’éviter qu’ils ne masquent une vidéo ou une présentation, comme c’est parfois le cas aujourd’hui. Le coin supérieur droit reste réservé aux boutons de fermeture de fenêtres. Ce petit ajustement pourrait avoir un impact important sur le confort d’utilisation au quotidien, notamment pour les utilisateurs de PC portables qui règlent fréquemment leur luminosité en déplacement.

Un affichage plus pratique en approche sur Windows 11

Microsoft expérimente également une nouvelle page d’accueil baptisée “Recall”, qui remplace momentanément celle des Paramètres. Ce nouvel écran met en avant les sites et applications les plus utilisés sur les dernières 24 heures. Il introduit aussi une navigation latérale pour accéder à une chronologie des activités récentes. Cela devrait permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement les outils qu’ils utilisent souvent, sans avoir à naviguer trop loin dans les menus du système.

Ces fonctionnalités sont actuellement réservées aux membres du programme Windows Insider, via les versions de test du canal Dev. Mais si elles sont bien accueillies, elles pourraient faire leur apparition dans une prochaine mise à jour de Windows 11. Espérons que dernière ne réitérera pas les erreurs techniques de la précédente. Microsoft n’a pas encore donné de date de déploiement pour le grand public, mais l’entreprise semble déterminée à peaufiner les moindres détails de son système d’exploitation.

Microsoft continue ainsi de faire évoluer Windows 11 par petites touches, en s’appuyant sur les retours des utilisateurs. La MacOSisation de Windows 11 continue d’avancer, se voulant de plus en plus design et optimisé. L’objectif reste d’améliorer le confort au quotidien, sans bouleverser l’expérience globale du système.