Honor Magic6 Lite : le smartphone avec son capteur de 108 MP est à prix fou pour les soldes !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent un smartphone 5G pas cher ! Au cours des soldes, le Honor Magic6 Lite avec son capteur photo de 108 MP est à prix fou chez RED by SFR.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous n'avez pas un gros budget pour vous procurer un smartphone 5G, sachez que l'opérateur RED by SFR vous permet d'avoir le Honor Magic6 Lite en forte promotion. Proposé dans un coloris noir ou vert, le téléphone de la marque chinoise est à 139 euros au lieu de 399 euros, à l'occasion des soldes d'été 2025.

Cela représente une belle réduction de 260 euros par rapport au prix conseillé lors de la sortie du produit. À titre d'information, les clients RED by SFR titulaires d'un forfait mobile peuvent obtenir une offre de remboursement de 40 euros sur demande. Grâce à cette autre remise, l'article revient à 99 euros seulement.

Commercialisé au début de l'année 2024, le Magic6 Lite de Honor possède un écran AMOLED de 6,78 pouces ayant une définition en Full HD+ de 2652 x 1200 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une densité de 431 ppp. Alimenté par une batterie de 5300 mAh, le smartphone dispose également d'un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et du système d'exploitation mobile Android 13 associé à une surcouche MagicOS.

La partie photo/vidéo du téléphone inclut un triple capteur arrière de 108 MP (f/1.75) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et une caméra frontale de 16 MP (f/2.45). Quant à la connectivité, on peut trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.1, le NFC, le GPS, le Wi-Fi 5, le port USB Type-C et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.