Le Xiaomi Mix Flip 2 va avoir trois gros avantages sur le Galaxy Z Flip 7

Xiaomi est sur le point de lancer son Mix Flip 2. On connaît déjà une bonne partie de sa fiche technique, qui promet de faire de l'ombre à celle du Galaxy Z Flip 7 de Samsung, qui arrive bientôt également.

Xiaomi va lancer son Mix Flip 2 le 26 juin, mais la marque a déjà officiellement dévoilé la plupart des caractéristiques de son nouveau smartphone pliant à clapet. Et au vu de la fiche technique de l'appareil, Samsung peut se faire du souci avec son Galaxy Z Flip 7, qui sort au mois de juillet.

Le Xiaomi Mix Flip 2 est équipé d'un SoC Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Et d'après les premiers benchmarks, il surpasse assez largement le Galaxy Z Flip 7, qui embarque un Exynos 2500, en termes de performances. Sur Geekbench, le smartphone de Xiaomi obtient un score supérieur à 3 000 en single-core, alors que le Z Flip 7 ne dépasse pas les 2 500. En multi-core, le Mix Flip 2 tourne autour des 9 500, quand le mobile de Samsung est plutôt autour des 8 000. Les deux dispositifs disposent de 12 Go de RAM.

Une fiche technique séduisante pour le Mix Flip 2

Xiaomi annonce une batterie de 5 165 mAh pour son prochain pliable. C'est bien au-dessus des 4 300 mAh attendus pour le Z Flip 7, qui progresse pourtant par rapport au Z Flip 6. Sur la recharge aussi, le constructeur chinois fait mieux, avec une puissance de 67 W par câble et 50 W sans fil, contre respectivement 25 W et 15 W pour le produit de Samsung.

Le Mix Flip 2 confie son affichage externe à un écran OLED de 4,01 pouces, pour une luminosité de 3 200 nits maximum. Xiaomi évoque 500 applications compatibles avec cet écran de couverture. Heureusement, Samsung apporte des améliorations sur son nouveau modèle. La diagonale de l'écran externe passe de 3,4 à 4 pouces environ sur le Z Flip 7, lui permettant de rattraper un certain retard à ce niveau sur la concurrence.

Le Mix Flip 2 mesure 7,57 mm d'épaisseur et pèse 199 grammes. Il va bénéficier d'une nouvelle structure de charnière, plus résistante, et d'un châssis central en métal dépoli. Une bonne nouvelle : la charnière lâche du premier Mix Flip nous avait inquiété lors de notre test. Sur cet aspect, le pliable de Samsung est plus mature.