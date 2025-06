Avec l’iPhone 17, Apple s’éloigne encore un peu plus des formats compacts

La taille de l'écran va augmenter sur l'iPhone 17. Une nouvelle décision d'Apple qui pourrait crisper les amateurs de format compact.

Apple est petit à petit en train d'enterrer ses smartphones à petit format. Depuis plusieurs années, le modèle Mini des iPhone a été remplacé par l'iPhone Plus, qui offre une grande diagonale d'écran. Cette année, il sera remplacé par l'iPhone Air, qui devrait lui aussi être assez imposant. La firme a aussi abandonné sa gamme d'iPhone SE, autre alternative compacte dans l'écosystème des mobiles de la marque. Nouveau clou planté dans le cercueil des iPhone à taille réduite, l'iPhone 17 devrait voir sa diagonale d'écran augmenter.

Une telle possibilité est évoquée depuis plusieurs mois déjà, et semble se confirmer. GSMArena a repéré une page produit Amazon de l'accessoiriste réputé Spigen. Y est décrit un verre de protection d'écran compatible avec l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. L'affichage de l'iPhone 16 Pro mesure 6,27 pouces. Spigen nous indique ici que celui de l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro sera identique. Ce n'est pas une surprise pour l'iPhone 17 Pro. Mais l'iPhone 17 standard va donc passer à presque 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l'iPhone 16.

Un écran plus grand et 120 hz pour l'iPhone 17

On peut donc s'attendre à une nouvelle hausse des dimensions de l'iPhone de base. Celle-ci devrait toutefois être assez contenue, car Apple va sans doute rogner sur les bordures pour augmenter la taille de l'écran sans que l'appareil grandisse trop. Pour les utilisateurs qui souhaitent un mobile doté d'une dalle plus petite, il faudra se tourner vers le nouveau modèle d'entrée de gamme introduit cette année. L'iPhone 16e est équipé d'un écran de 6,1 pouces, comme l'iPhone 16.

L'iPhone 17 et l'iPhone 17 Air devraient bénéficier d'un écran ProMotion avec fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 et 120 Hz. Cela fait des années que les iPhone hors gamme Pro sont la cible des quolibets pour leur affichage qui ne dépasse pas les 60 Hz, Apple y remédie enfin. Mais entre la taille de l'écran et le passage aux 120 Hz, les différences entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro s'amenuisent. On peut se demander si, au-delà de la photo, Apple prépare une nouveauté d'envergure pour les modèles Pro cette année.