Poco F7 : le tout nouveau smartphone est déjà à prix cassé sur le store Xiaomi

À peine arrivé et déjà en forte promotion ! Pour son lancement en France, le tout nouveau smartphone Poco F7 est disponible à prix cassé sur le store officiel Xiaomi. La boutique de la marque propose en effet près de 175 de réduction sur l'achat du téléphone.

Le Poco F7 vient tout juste d'arriver en France et le store Xiaomi le vend déjà à prix cassé. Pour fêter son lancement dans l'Hexagone, la boutique officielle de la marque chinoise propose un cumul de promotions sur l'achat du nouveau smartphone. Disponible en trois coloris au choix (noir, blanc et argent), le F7 de la gamme Poco qui inclut 256 Go de stockage passe de 453 euros à 399,90 euros grâce à une remise immédiate de 53 euros de la part du store.

Jusqu'au 7 juillet 2025, un coupon de réduction de 60 euros peut être obtenu depuis cette adresse (valable pour les clients actuels), ainsi qu'un bonus de reprise de 60 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. En prenant en compte toutes ces remises, le Poco F7 est au prix de revient de 279,90 euros. Si vous préférez le même smartphone avec 512 Go de stockage, sachez qu'il est proposé 50 euros plus cher.

Le Poco F7 et ses points forts

Considéré comme le successeur du Poco F6, le Poco F7 dispose d'un écran 1,5K de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une densité de 447 ppp. Le dernier smartphone de la gamme Poco embarque aussi une puce Snapdragon 8s Gen 4, une mémoire vive de 12 Go de RAM, le système d'exploitation mobile HyperOS 2 et d'une batterie de 6500 mAh avec la charge rapide à 90W.

Du côté de l'APN, celui-ci est constitué d'une caméra principale Sony IMX882 de 50 MP, d'un objectif ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur frontal de 20 MP. À propos de la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 6.0, le GPS, la norme Wi-Fi 7, le port USB-C, le NFC, le capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran et le déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA sont de la partie.