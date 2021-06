Microsoft dévoilera la nouvelle version de Windows le 24 juin 2021

Microsoft convie la presse le 24 juin 2021 pour un évènement dédié à la nouvelle version de Windows. L'actuel PDG de Microsoft Satya Nadella et le chef des produits Microsoft Panos Panay mèneront tous deux cette conférence spéciale.

Fin mai 2021, Microsoft a annoncé que Windows s'apprêtait à recevoir l'une des plus importantes mises à jour de la décennie. Une référence probable à la mise à jour 21H2, aussi connue sous le nom de code “Sun Valley”. Alors que l'on se demandait quand Microsoft allait prendre la parole à ce sujet, il s'avère que la firme de Redmond vient de convier à la presse à un évènement spécial ce 24 juin 2021.

Cette conférence sera dédiée à la “nouvelle génération Windows” et elle sera présidée par Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, et Panos Panay, chef des produits de Microsoft. Le rendez-vous est donné à 17h (heure de Paris). Avec cette présentation, Microsoft devrait sans aucun doute révéler des changements significatifs pour Windows, et ce à de nombreux niveaux comme l'interface et le visuel en général. D'ailleurs, l'entreprise américaine tease un nouveau logo Windows dans son invitation à l'évènement.

Microsoft va enfin dévoiler le futur de Windows 10

Le mois dernier, Microsoft a confirmé la mort de Windows 10X, son OS dédié aux appareils à double écran. Néanmoins, toutes les innovations apportées sur Windows 10X vont être intégrées à Windows 10. La refonte visuelle de Windows 10 a d'ailleurs débuté depuis plusieurs mois déjà, avec le rajout d'un mode sombre amélioré ou encore un menu Démarrer flambant neuf.

Le mode HDR automatique de la Xbox Series X va aussi faire son entrée sur Windows 10, tout comme un nouveau système d'icônes, et des améliorations du côté de l'explorateur de fichiers. Les vieilles icônes de Windows 95 seront également supprimées via la mise à jour Sun Valley. Des menus flottants vont également faire leur apparition, une fonctionnalité déjà déployée sur la bêta de Sun Valley.

Durant cet évènement, Satya Nadella devrait revenir sur les changements à venir sur le store Windows. On sait d'ailleurs que Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle boutique Windows 10, avec une politique entièrement remaniée pour les développeurs. Via cette nouvelle boutique, les développeurs seraient enfin en mesure d'utiliser n'importe quel système de paiement pour les achats in-app, en lieu et place de celui de Microsoft. Quoi qu'il en soit, nous aurons des réponses à ces nombreuses interrogations lors de cet évènement spécial Windows le 24 juin 2021.

