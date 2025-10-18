Redmi sort un smartphone en jeans avec un haut-parleur Bose, il fallait oser

Le constructeur Redmi fait dans l'originalité avec son dernier smartphone haut de gamme, le K90 Pro Max. En plus d'un revêtement imitant le denim, la matière dont sont fait les jeans, l'appareil s'équipe d'un haut-parleur Bose.

L'époque où chaque smartphone se distinguait facilement des autres est révolue depuis longtemps. Aujourd'hui, si vous mettez côte à côte 10 mobiles de constructeurs différents faisant sensiblement la même taille, vous aurez du mal à dire qui a fabriqué quoi. Cette tendance s'explique par un constat simple : ceux qui ont essayé d'être originaux se sont plantés. L'exemple le plus parlant étant celui de LG. Dans les années 2010, il innove avec le dos en cuir du LG G4, l'écran incurvé du G Flex ou encore les modules amovibles du G5. En 2021, LG arrête de faire des smartphones.

Les appareils au design audacieux n'ont pas complètement disparus cela dit. En témoigne ceux de l'anglais Nothing. Sans aller jusqu'au même niveau d’originalité, la marque Redmi veut elle aussi montrer qu'elle peut proposer quelque chose de rafraîchissant. Elle dévoile sur le réseau social chinois Weibo des rendus officiels de son futur haut de gamme, le K90 Pro Max, et l'une des versions étonne par le choix de son revêtement arrière.

Ce smartphone haut de gamme de Redmi mise sur un revêtement original

Vous le voyez sur la photo qui illustre cet article : le Redmi K90 Pro Max a un dos imitant le denim. La matière avec laquelle on fait les pantalons et autres veste en jeans. Plus précisément, il s'agit d'une texture en “nano-cuir“. Le fabriquant indique que le revêtement est résistant à la poussière, au jaunissement et aux rayons ultra-violets. Il serait très facile à nettoyer, toujours selon Redmi. Mais il y a autre chose qui frappe sur les clichés.

Au niveau de l’ilot photo, à droite des capteurs, on remarque un anneau grillagé au centre duquel est inscrit “Sound by Bose“. Spontanément, on pense à un haut-parleur dédié sur la face arrière du smartphone, qui en ferait vraiment un modèle unique. Mais Redmi n'en parle pas et il est très possible que ce soit une simple décoration pour souligner le partenariat entre les deux marques. Le K90 Pro Max n'a pas encore de date de sortie. Il est peu probable qu'il soit vendu en dehors de la Chine.