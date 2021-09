Xiaomi TV Q1E : un téléviseur QLED 55 pouces très abordable

Xiaomi vient de dévoiler un nouveau modèle de téléviseur, le Q1E. Il s’agit d’une version un peu plus modeste, plus petite, mais surtout plus abordable de l’énorme Q1 de 75 pouces qui avait été dévoilé en début d’année.

À l’occasion de la présentation officielle des nouveaux smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro en France, Xiaomi en a profité pour présenter une nouvelle télévision Q1E de 55 pouces. Celle-ci reprend la plupart des caractéristiques techniques de sa grande soeur Q1 comme la dalle 4K UHD QLED, des haut-parleurs stéréo qui offrent une puissance totale de 30 W ou encore la technologie MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) qui permettra de rendre vos contenus plus fluides.

Cependant, alors que l’écran du Q1 75 pouces proposait un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz, le Xiaomi Q1E doit lui se contenter de 60 Hz. On retrouve néanmoins certaines technologies d’affichage comme le Dolby Vision et l’HDR 10+, mais aussi des technologies sonores comme le Dolby Audio encore le DTS-HD. On note également une luminosité maximale de 1000 nits, une prise en charge de 97 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, 103 % du NTSC et 1,07 milliard de couleurs.

Le Q1E propose du HDMI 2.1 pour les gamers et un rapport qualité-prix intéressant

L’absence de 4K à 120 Hz n’est finalement pas une grande différence par rapport au Q1 75 pouces, puisque Xiaomi avait menti sur la compatibilité du téléviseur Q1 et avait remboursé les clients mécontents. Cette fois-ci, la télévision est quoi qu’il arrive limitée à 60 Hz. En revanche, elle propose 1 ports HDMI 2.1 et 2 ports HDMI 2.0, ce qui devrait vous permettre de profiter d'une bonne expérience de jeu avec les consoles de dernière génération Xbox Series X/S ou PS5.

Enfin, on peut noter que la télévision sera livrée avec Android 10 avec des applications préinstallées comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore YouTube, et elle sera compatible Chromecast et Google Assistant pour que vous puissiez la contrôler à l’aide de votre voix.

La Xiaomi TV Q1E de 55 pouces sera disponible à compter du 28 octobre chez Fnac, Darty, Mi.com ou dans les Xiaomi Store à un prix de lancement de seulement 599 euros pendant 48 heures. Ensuite, il faudra débourser 799 euros pour se la procurer. Pour les plus petits budgets, Xiaomi a aussi lancé il y a quelques mois les Mi TV P1 à partir de 299 euros.