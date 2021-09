PSG Manchester City direct : quelle chaîne et heure pour voir le match de Ligue des Champions ?

Le PSG accueille Manchester City ce soir en Ligue des Champions. Après le nul inattendu contre les belges du FC Bruges il y a deux semaines, les Parisiens se doivent de réagir au risque de voir leur adversaire du jour s'installer confortablement à la tête du groupe A. Chaîne, streaming, compositions, voici ce qu'il faut savoir sur le match de ce soir.

C'est déjà le premier choc en Ligue des Champions pour le PSG qui reçoit Manchester City pour le compte de la deuxième journée des matchs de poule. C'est la rencontre que nous attendions dans ce groupe A depuis le tirage au sort. Son enjeu est certes mathématique, mais le facteur psychologique vaut son pesant d'or.

Nous sommes en face de deux prétendants au titre et c'est aussi une guerre d'influence qui se joue ce soir au Parc des Princes. Défait en demi-finale la saison dernière par ce même Manchester City, le PSG devra faire honneur à son statut. En cas de défaite, le club de la capitale pourrait se voir éjecter du top 2 qualificatif.

Quelle chaîne diffuse le match PSG Manchester City en direct ?

Notez que le coup d'envoi de la rencontre entre le PSG et Manchester City sera donné ce mardi 28 septembre 2021 à 21 heures. Vous avez le choix entre deux chaînes pour suivre le match : Canal+ ou RMC Sport 1. Officiellement, c'est le groupe de Vincent Bolloré et beIN Sports qui se partagent les droits TV de la Ligue des Champions cette année, et ce, jusqu'en 2024.

Mais RMC Sport qui en avait l'exclusivité de 2018 à 2021 a trouvé un accord avec Canal pour une co-diffusion des deux meilleures affiches par semaine. La chaîne de SFR évite ainsi de repartir bredouille. Et il faut rappeler que les deux groupes avaient déjà trouvé un accord similaire pour la Premier Ligue. Canal+ a lancé récemment de nouvelles formules pour la rentrée, à partir de 20,99 € par mois. À ce prix, vous accédez aussi à la Premier Ligue anglaise.

Et si vous préférez RMC Sport, l'abonnement est toujours disponible au prix habituel. Comptez 19 € par mois avec engagement de 12 mois ou 25 € par mois sans engagement si vous n'êtes pas abonné SFR. Notez que les matchs sont accessibles uniquement en streaming dans ce cas. Pour les abonnés SFR, le tarif est de 9 € par mois avec ou 15 € sans engagement.

PSG Manchester City : les compositions probables

Quelques changements sont attendus du côté du PSG par rapport au premier match. Mauricio Pochettino devrait garder le même schéma de jeu, mais certains joueurs cèderaient leur place dans le 11 de départ. Verratti est de retour après quelques semaines de blessure et débuterait la rencontre au même titre que Gueye en milieu de terrain.

Herrera devrait clôturer le trio de l'entrejeu. Enfin, à l'attaque, Lionel Messi sera évidemment titulaire aux côtés de Neymar et Mbappé. Ils auront une nouvelle occasion de prouver que ce trio offensif est bien le plus redoutable au monde.

La composition probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes/Diallo – Herrera, Gueye, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar.

La composition probable de Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Stones ou Laporte, Cancelo – B. Silva, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Torres ou Foden, Grealish.