Mi TV Q1 : Xiaomi a menti sur la compatibilité 4K 120 Hz et rembourse les mécontents

La Mi TV Q1, la dernière TV du constructeur chinois Xiaomi, a pour principal argument de vente de proposer une compatibilité 4K 120 Hz via la présence d'un port HDMI 2.1 Arc. En réalité, ce n'est pas le cas.

Comme vous le savez peut-être, Xiaomi a fait sensation début février 2021 en lançant la Mi TV Q1, un téléviseur 4K 75″ proposé à 1299€. Parmi les principaux arguments de vente du Mi TV Q1, on note un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un local dimming 192 zones, et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision.

En général, un taux de rafraîchissement 120 Hz et la présence d'un port HDMI 2.1 Arc sont pour l'instant réservés aux TV haut de gamme. De fait, Xiaomi marquait ici un grand coup en proposant une TV compatible 4K 120 Hz sous la barre des 1300 €. Notez néanmoins que la TV ne se négocie plus à ce prix là désormais, son tarif étant passé à 1799 € chez les principaux revendeurs français, en l'occurrence le groupe Fnac-Darty.

Cette compatibilité 4K 120 Hz avait le mérite de combler les quelques faiblesses de la Mi TV Q1, notamment sa colorimétrie qui laisse clairement à désirer et son trop faible nombre de profils d'image : seulement quatre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver nos premiers avis sur la Mi TV Q1 dans notre article prise en main.

Un petit astérisque qui révèle le pot aux roses

Seulement, la réalité est tout autre. Pour se rendre de compte de la supercherie, il faudra se rendre sur la fiche produit de la TV sur la boutique officielle de Xiaomi. Ici, vous pouvez donc découvrir un condensé des meilleurs atouts de la Mi TV Q1, à commencer par le “MEMC 120 Hz, pour une expérience visuelle plus fluide“.

Xiaomi enfonce donc le clou et promet une “expérience décuplée pour le visionnage de contenus rapides à haute fréquence d'image comme le sport ou les films d'action”. Faites défiler l'onglet Aperçu pour tomber sur plusieurs astérisques qui apportent des précisions multiples sur l'appareil. L'un d'entre eux a particulièrement retenu notre attention : “Support DDMI 2.1eARC/ALLM, does not support HDMI in 4K 120 Hz/VRR.

Cet astérisque, qui est d'ailleurs la seule qui n'est pas traduite en français, précise bel et bien que la Mi TV Q1 n'est pas compatible 4K 120 Hz. En d'autres termes, il faudra se contenter d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz si vous souhaitez jouer en 4K. Pour du 120 images par seconde, il faudra passer en Full HD obligatoirement. Précisons d'ailleurs que durant notre prise en main, nous n'avions pas pu tester le 4K 120 Hz.

Xiaomi s'excuse officiellement

Quelques minutes après la parution de cet article, nous avons reçu une déclaration officielle de la part de Xiaomi. La voici en intégralité :

“Nous sommes conscients des récents commentaires du public sur notre dernier produit TV Mi TV Q1 75″. Le produit ne prend pas en charge le décodage de contenu en 4K 120 FPS natif (input) en raison de limitations matérielles, mais il est capable de mettre à l'échelle du contenu en 4K 60 FPS pour produire des images en 4K 120 Hz via la technologie MEMC. Nous allons mettre à jour notre communication promotionnelle sur tous les canaux officiels pour éviter toute information trompeuse et informer les utilisateurs qui ont acheté ce produit afin de garantir une clarté totale sur les spécifications du produits. Nous nous excusons sincèrement pour toute confusion causée”.

En outre, précisons que Xiaomi s'est engagé à rembourser tous les acheteurs de la Mi TV Q1 qui se sont sentis floués et qui désirent rendre leur TV.

