Xiaomi lance la Mi TV Q1 75″, une télévision Quantum Dot 4K au prix de 1 299 €

Xiaomi vient de lancer une nouvelle télévision Quantum Dot Mi TV 75″. L'écran, de définition 4K et dont le taux de rafraichissement peut aller jusqu'à 120 Hz est le plus premium jamais lancé par la marque à ce jour. Il est doté d'un local dimming 192 zones, est compatible HDR10+ et Dolby Vision et tourne sous Android TV.

Xiaomi vient de lancer un nouveau téléviseur 4K : le Mi TV Q1 75″. L'écran est de technologie Quantum Dot, une technologie LCD qui mise sur un meilleur contrôle des couleurs. Pour cela, l'écran emploie des filtres dits puits quantiques qui permettent de sélectionner des longueurs d'onde de couleur précises simplement en manipulant l'espacement entre les atomes du filtre.

Pour renforcer les gains en termes de qualité d'image, l'écran est complété par un système de local dimming 192 zones. Ce qui lui permet de proposer un contraste de 10 000 : 1 et de recouvrir toute la palette colorimétrique NTSC. En tout l'écran est capable de restituer 1,07 milliards de variations de couleurs, 1024 nuances différentes, le tout avec un angle de vision de 178*.

Xiaomi Mi TV Q1 75″ : immersion XXL

Xiaomi a ainsi décidé de rendre cette télévision à la fois compatible avec les standards HDR HDR10+ et Dolby Vision – une double compatibilité qui reste encore très rare sur le marché. La dalle est également compatible avec les contenus jusqu'à 120 Hz, comme par exemple les derniers jeux compatibles disponibles sur PS5.

Côté son, on note la présence d'un système audio immersif doté de 6 haut-parleurs pour un total de 30 W (2 tweeter, 4 woofer). Les technologies Dolby Audio et DTS-HD sont toutes deux de la partie.

La Xiaomi Mi TV Q1 75″ est aussi une télévision intelligente sous Android TV 10. Il est ainsi possible d'installer les applications de votre choix et d'en profiter directement via le Google Play Store. Outre la télécommande, il est possible de contrôler l'appareil directement via Google Assistant et Amazon Alexa.

L'appareil a l'un des design les plus soignés jamais lancés par Xiaomi. On a a des bordures réduites sur trois des quatre côtés de l'écran avec du métal sur les parties visibles, et un pied extrêmement minimaliste. Le pied peut être retiré pour accrocher l'écran à un mur via un adaptateur VESA non inclus.

Du côté de la connectique, on a 1x port Ethernet, 1x sortie optique SPDIF, 1x entrée AV (coaxial), 1x antenne satellite, 1x antenne râteau, 2x USB 2.0 pouvant servir d'alimentation, 3x ports HDMI 2.1 dont un port eARC et, 1x baie d'extension Common Interface et 1x sortie casque. La Mi TV Q1 75″ sera disponible dès 1 299 € en France en mars 2021 sur mi.com et dans une sélection de magasins. Une offre permet d'acheter la TV 999 € dans les premières 24 heures se la mise en vente.

« L’offre TV de Xiaomi représente l’une des gammes les plus importantes de notre écosystème, c’est pourquoi nous tenons à pousser l’innovation encore plus loin », explique Emory Babb, Product Marketing Manager de Xiaomi. « Après un grand succès de la gamme en Chine et en Inde, nous sommes heureux d’étendre la nouvelle génération de TV intelligente à l’ensemble des marchés », conclut le responsable.