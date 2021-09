Neo QLED 8K : Samsung lance une nouvelle TV QN750A avec des Mini LED

Samsung a lancé un nouveau téléviseur haut de gamme 8k doté de la technologie d’affichage Mini LED, le QN750A. Il sera disponible dans 3 tailles différentes, 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces.

Les nouveaux Neo QLED 8K QN750A de Samsung sont des téléviseurs qui, comme leur nom l’indique, sont équipés d’une dalle 8K qui recouvre 99 % de la surface de la TV. Les téléviseurs peuvent donc afficher 33 millions de pixels, soit 4 fois plus qu’un téléviseur 4K UHD. L’écran s’annonce très lumineux, puisque Samsung promet un pic à 2000 nits grâce à la technologie Quantum HDR 2000.

La TV est propulsée par le processeur Neo Quantum Processor Lite 8K, qui permet un upscaling scène par scène pour profiter de tous ses contenus préférés en 8K, quelle que soit la source. Il est également capable d’optimiser les réglages de luminosité ainsi que le son. Comme les QN800A, ces nouveaux QN750A utilisent le système sonore OTS+ (Object Tracking Sound+), qui suit le mouvement des objets à l’écran pour un rendu tridimensionnel plus réaliste.

Le Neo QLED 8K QN750A est taillé pour le gaming

Les joueurs ne sont pas en reste, puisque le Neo QLED 8K QN750A est équipé de 4 ports HDMI 2.1, ce qui permettra de profiter d’une meilleure expérience si vous utilisez une Xbox Series X ou une PS5. Le Neo QLED 8K QN750A est équipé de la technologie FreeSync Premium Pro, qui assurera aux gamers un gameplay sans saccades. On peut également citer une fonctionnalité « Barre de Jeu » qui permet d’ajuster facilement les paramètres ou la fonction Super Ultra Wide Game View, qui donne la possibilité de jouer non seulement au format large (21:9), mais aussi ultra-large (32:9) pour une meilleure immersion.

Le téléviseur est plutôt fin, puisqu’il ne mesure que 15 mm d’épaisseur. Samsung ajoute que la nouvelle série est pilotable à la voix grâce à divers assistants vocaux comme Bixby, Alexa ou Google Assistant.

Pour les passionnés de cable management le Neo QLED 8K QN750A est aussi équipé du boîtier déporté et amovible One Connect (deux câbles uniques de 30 cm et 2,5m), qui permet de masquer l’ensemble des connectiques du TV. Plutôt que de brancher vos appareils à la télévision, vous devrez donc utiliser ce boîtier. Pour l’instant, on ne connait pas les prix des téléviseurs, mais ceux-ci devraient arriver en France dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, ils devraient être moins chers que le téléviseur géant LG DVLED 8K de 325 pouces à 1,7 million de dollars.

