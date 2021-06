Xiaomi dévoile la Mi TV P1 avec son écran 4K 60 Hz, à partir de 299€

Voici la toute nouvelle TV Android de Xiaomi. La Mi TV P1 est équipée d’un écran 4K d’une fréquence de 60 Hz, ainsi que de la prise en charge du Dolby Vision. Elle existe en quatre versions : 55 pouces, 50 pouces, 43 pouces et 32 pouces, démarrant au prix de 299 €.

Xiaomi fait partie de ces constructeurs capables de s’aligner sur les prix du marché haut de gamme, tout en proposant des appareils de très bonne facture à des prix cassés. Cela se vérifie notamment sur ses téléviseurs. Alors que la firme commercialise depuis février dernier la Mi TV Q1 75″, une télévision Quantum Dot 4K au prix de 1 299 €, elle lance aujourd’hui la gamme des Mi TV P1, dont les prix démarrent à 299 €.

La gamme regroupe 4 modèles de tailles différentes : 55 pouces, 50 pouces, 43 pouces et 32 pouces. Les versions 55’’ et 50’’ profitent de la technologie HDR10+, qui affichent une plus grande plage de couleurs pour des rendus plus contrastés et dynamiques, et prennent en charge le Dolby Vision. Accompagnés du modèle 43 ”, ils proposent tous trois la 4K UHD, à laquelle s’ajoute la technologie MEMC qui fluidifie les mouvements pour une expérience sans saccades.

Android TV, écran LED 60 Hz, Google Assistant, voici la Mi TV P1

Toute la gamme profite d’un panneau LED 60 Hz affichant un champ de vision de 178°, le tout sur un écran aux bords fins. Peu importe où vous vous trouvez dans la pièce, vous aurez toujours un angle de vue optimal pour regarder votre télévision. De plus, les modèles sont tous équipés d’Android TV, avec son lot d’applications préinstallées telles que Netflix, Prime Video ou encore YouTube. D’autres services Google sont également disponibles comme son Assistant vocal ainsi que le Chromecast pour diffuser du contenu à partir de son smartphone ou de sa tablette.

Les Mi TV P1 Series 55’’, 50’’, 43’’ et 32’’ sont vendues respectivement à 299 €, 499 €, 599 € et 699 €. Elles sont disponibles dès aujourd’hui chez Fnac, Darty, Mi.com et Mi Stores. À noter que jusqu’au 11 juillet 2021, vous serez remboursé de 100 € TTC pour l’achat d’une Mi TV P1 43’’ ou 55’’ ou de tout autre produit Xiaomi. Cette promotion ne s’applique que chez Fnac-Darty (hors marketplace), en magasin Mi Store ou sur le site Mi.com.