Tesla Model Y : voici les nouveaux prix du SUV électrique en France

C'est maintenant officiel. Les prix du Tesla Model Y viennent d'augmenter en France. Comme l'avait annoncé le constructeur il y a quelques jours sur son compte X dédié au marché européen, le ticket d'entrée du SUV électrique grimpe de quelques milliers d'euros.

Cette augmentation était attendue, nous en avons maintenant la confirmation. Pour rappel, il y a quelques jours seulement sur X, Tesla Europe avait annoncé une hausse du prix du Model Y sur plusieurs pays du Vieux Continent. La question était maintenant de savoir de quel montant.

2 000 € de plus sur tous les Model Y

Désormais, le Model Y dans sa version Propulsion se négocie à partir de 44 990 €, soit 2 000 € de plus. Cette variante d'entrée de gamme affiche une autonomie de 455 km en cycle mixte WLTP, une vitesse maximale de 217 km/h et embarque des jantes de série Gemini 19″. Sans surprise, le prix grimpe également sur les autres versions du SUV électrique phare de la marque.

Ainsi, la facture monte à 51 990 € pour le Model Y Grande Autonomie, contre 49 990 € auparavant. Comme son nom l'indique, cette version dispose d'un plus grand rayon d'action, à savoir 533 km en cycle mixte WLTP. Quant au haut de gamme, le Model Y Performance, son ticket d'entrée est maintenant fixé à 57 990 € contre 55 990 €. Disposant également d'une meilleure autonomie que la Propulsion (514 km), ce modèle se démarque évidemment par ses performances supérieures : vitesse maximale de 250 km/h et 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes.

Une concurrence de plus en plus rude

Pour rappel, le prix du Model Y avait été revu à la baisse en janvier 2024. Mais d'après Elon Musk, il s'agissait d'une baisse de prix temporaire, nécessaire pour stimuler les ventes durant cette période où la demande était moindre. Néanmoins, cette nouvelle revalorisation tarifaire pourrait ne pas jouer en faveur de Tesla. Pour cause, la concurrence est de plus en plus rude sur le segment des SUV électriques.

Peugeot compte bien s'imposer avec son nouveau e-3008. Proposé au même prix, à savoir 44 990 €, le SUV sochalien affiche des performances moindres, mais promet une autonomie plus importante de 525 km contre 455 km chez l'américain. Dernièrement, le Model Y a également vu débarquer sur le marché un autre adversaire de taille : le Renault Scenic e-Tech.

Dans sa version Evolution, le dernier né de la marque au Losange est proposé à 39 990 €, soit 5 000 € de moins que le Model Y. Moins bien doté et moins puissant, le Scenic pourrait toutefois remettre en question le règne du Model Y dans sa variante E-Tech 220 Ch Grande Autonomie. Affichée à 44 990 €, ce modèle embarque de nombreuses optons et promet un rayon d'action conséquent de 625 km.