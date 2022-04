Redmi Watch 2 Lite : la montre connectée de Xiaomi est à son meilleur prix

La Redmi Watch 2 Lite fait l'objet d'une vente flash chez Amazon ! Pendant une durée limitée, la montre connectée signée Xiaomi atteint son meilleur prix grâce à une réduction de près de 25% sur son tarif conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la balance connectée Mi Smart Scale 2 à petit prix et le smartphone Redmi Note 11 sous les 200 euros (avec un cadeau offert), place à un nouveau deal consacré à un autre produit de la marque Xiaomi.

Jusqu'au lundi 18 avril 2022, la montre connectée Redmi Watch 2 Lite disponible en plusieurs coloris au choix est proposée en vente flash par Amazon au prix de 52,99 euros au lieu de 69,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 17 euros de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et possède une garantie de deux ans de la part du fabricant.

Lancée en décembre 2021 et considérée comme la remplaçante de la Mi Watch Lite, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite dispose d'un écran tactile LCD de 1,55 pouce avec une résolution de 360 x 320 pixels et est alimentée par une batterie de 262 mAh. La batterie permet à l'objet connecté d'être autonome durant 10 jours. Fonctionnant avec l'application Xiaomi Wear, la Redmi Watch 2 Lite embarque 17 modes professionnels, 100 modes d’entraînement étendus, un GPS (avec Galileo, GLONASS et BDS) et une résistance à l'eau de 5 ATM. Enfin, elle est compatible avec Strava et Apple Health.