Xiaomi lance la Redmi Watch 2 Lite à 69,99€ en France

Xiaomi vient de lancer en France une nouvelle montre connectée, la Redmi Watch 2 Lite. Elle vient remplacer la Mi Watch Lite de 2020, qui offrait des caractéristiques techniques assez similaires.

La Redmi Watch 2 Lite est dotée d'un écran tactile LCD de 360 x 320 pixels mesurant 1,55 pouce. Elle est alimentée par une batterie de 262 mAh, et propose une structure en plastique ainsi qu’un système d'exploitation propriétaire. Elle peut suivre votre fréquence cardiaque, vos pas, votre taux d'oxygène dans le sang, comme la plupart des autres bracelets du fabricant comme le Mi Band 6 ou le Redmi Smart Band Pro.

Vous disposez de plus de 100 modes sportifs, d'un GPS (avec Galileo, GLONASS et BDS), d'une autonomie de 10 jours et d'une résistance à l'eau de 5 ATM. Vous pourrez donc la porter sous la pluie, sous la douche et même nager avec dans une piscine. La personnalisation est assez intéressante, puisque vous retrouverez plus de 100 cadrans différents. La Redmi Watch Lite 2 succède directement à la Mi Watch Lite qui était sortie à la même période l’année dernière, même si celle-ci faisait partie de la gamme de montres de Xiaomi. Elle est commercialisée au même tarif de 69,99 euros sur Amazon et le site officiel de Xiaomi. Il semble que le fabricant veuille désormais réserver sa marque principale aux montres plus haut de gamme, comme la Mi Watch classique.

Le Redmi Smart Band Pro propose un rapport qualité-prix plus intéressant

Xiaomi avait dévoilé il y a quelques semaines en France son nouveau bracelet Redmi Smart Band Pro, et celui-ci semble proposer un meilleur rapport qualité-prix que la montre Redmi Watch 2 Lite. En effet, le Redmi Smart Band Pro propose lui un écran AMOLED de 1,47 pouce, plus de 110 modes sportifs, et les mêmes capteurs que la montre citée ci-dessus. En effet, il est également capable de mesurer votre fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SPO2), la qualité du sommeil, le niveau de stress et propose même des exercices de respiration profonde.

L’autonomie est également plus intéressante, puisqu’il peut tenir 14 jours sur une seule charge, et 20 jours en mode Économie d’énergie. Le bracelet résistant à l’eau avec une résistance de 5 ATM, tout comme la Redmi Watch 2 Lite.

Malgré la présence d’un meilleur écran AMOLED, le Redmi Smart Band Pro est affiché à un tarif inférieur de 49,99 euros sur Amazon et mi.com. Son prix est même réduit à 39,99 euros pour le lancement jusqu’à fin décembre 2021.