Xiaomi Mi Box S : super prix sur le lecteur multimédia 4K avec Android TV

Vous avez envie de retrouver vos applications de streaming préférées directement sur l'écran de votre téléviseur ? Optez pour le lecteur multimédia 4K Mi Box S de Xiaomi avec Android TV qui est proposé à un super prix sur le site Cdiscount.

Alors que tous les modèles du Fire TV Stick sont à prix cassés, un autre lecteur multimédia dédié au streaming fait l'objet d'un deal intéressant sur le site Cdiscount.

En effet, la Mi Box S du constructeur Xiaomi est vendue par le site e-commerce français au tarif de 44,99 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le même lecteur est vendu 5 euros plus cher sur d'autres plateformes françaises de commerce en ligne. Pour information, le produit vendu et expédié par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec le système Android TV et le Google Cast, la Xiaomi Mi Box S se présente sous la forme d'un boîtier qui est équipé du processeur ARM Cortex-A53 Quad-Core cadencé à 2.0 GHz, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 8 Go en eMMC/Flash. Du côté de la connectivité et des équipements, on retrouve le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 4.2, un port HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 et un port USB 2.0. Enfin, le lecteur dispose d'une résolution d'affichage en 4K HDR à 60 fps et d'une immersion sonore DTS et Dolby Digital Plus.