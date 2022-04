Echo Dot et Echo Show : les enceintes et les écrans d’Amazon sont à prix réduits

Amazon continue ses ventes flash de Printemps avec l'introduction de ses objets connectés. Jusqu'au 14 avril 2022, il est possible de profiter d'offres promotionnelles sur les enceintes Echo Dot et les écrans Echo Show.

Continuons notre série de bons plans consacrée aux produits high-tech du géant Amazon. Après tous les modèles du Fire TV Stick en promotion et la liseuse Kindle à moins de 40 euros, c'est au tour des appareils Echo Dot et Echo Show de faire l'objet d'un deal intéressant.

Pendant une semaine, les enceintes Echo Dot 3 et Echo Dot 4 sont vendues aux prix respectifs de 21,99 euros (au lieu de 49,99 euros) et de 29,99 euros (au lieu de 59,99 euros). Pour information, le lot de deux Echo Dot 3 est à 39,98 euros avec le code promo ECHODOT3 et le lot de deux Echo Dot 4 est à 49,98 euros avec le coupon 2ECHODOT4.

De leur côté, les écrans Echo Show 5 et Echo Show 8 sont respectivement vendus aux tarifs de 49,99 euros (au lieu de 84,99 euros) et de 64,99 euros (au lieu de 109,99 euros). Pour un achat groupé, il faut savoir que le lot de deux Echo Show 5 est à 79,98 euros avec le coupon ECHOSHOW5 et le lot de deux Echo Show 8 est à 109,98 euros avec le code promo ECHOSHOW8.