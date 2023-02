Xiaomi Redmi Smart Band 2 : le bracelet connecté est à moins de 30 €

Si vous avez un budget ne dépassant pas les 30 euros pour l'achat d'un bracelet connecté, alors le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Chez Amazon, le Redmi Smart Band 2 de la marque Xiaomi bénéficie d'une réduction de 10 euros par rapport à son prix conseillé.

Un nouveau bracelet connecté de la marque Xiaomi a débarqué en France depuis le début de ce mois de février 2023. Il s'agit du Redmi Smart Band 2. Chez Amazon, l'objet connecté du constructeur chinois fait l'objet d'une offre promotionnelle à durée indéterminée.

Vendu au prix conseillé de 39,99 euros, le Xiaomi Redmi Smart Band 2 proposé en deux coloris au choix est disponible sur le site du géant du commerce en ligne au tarif de 29,99 euros ; soit une économie de 10 euros. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile.

À propos de ses points forts, le Redmi Smart Band 2 de Xiaomi est un bracelet doté d'un écran de 1,47 pouce avec une résolution de 172 x 320 pixels et une zone d'affichage qui est environ 10,5 % plus grande que celle du Xiaomi Smart Band 7. Compatible avec les systèmes Android 6.0 (ou modèle supérieur) et iOS 12 (ou version ultérieure), l'accessoire embarque la technologie sans fil Bluetooth 5.1 et une batterie de 210 mAh lui permettant d'être autonome pendant 2 semaines. On retrouve aussi plus de 30 modes Sport, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du SpO2, le suivi du sommeil ou bien encore la surveillance du stress.