Apple Watch Series 8 : le modèle GPS de la montre connectée est à partir de 439 €

L'Apple Watch Series 8 fait l'objet d'une offre intéressante sur les sites de trois revendeurs en France. Le modèle GPS de la montre connectée de la marque à la pomme est disponible à partir de 439 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 8 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 8 (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 8 (DARTY)

Moins de six mois après avoir été dévoilée en même temps que l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch Series 8 est proposée à prix réduit.

Actuellement, Amazon et le groupe Fnac/Darty permettent à leurs clients respectifs d'avoir le modèle GPS la montre connectée au tarif de 439 euros au lieu de 499 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 41 mm et il faut compter 40 euros de plus pour avoir la version 45 mm de l'objet connecté.

Concernant ses points forts, l'Apple Watch Series 8 dispose d'un écran Retina OLED LTPO avec un luminosité pouvant aller jusqu’à 1 000 nits, d'une puce SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits, de la puce sans fil W3, de la puce U1, de la norme Wi-Fi 802.11b/g/n et du Bluetooth 5.3. Quant aux fonctionnalités, on retrouve notamment le GPS, la boussole, l'altimètre, la résistance à l’eau jusqu'à 50 mètres, la résistance à la poussière certifiée IP6X2, divers capteurs, l'accéléromètre force g élevée, le gyroscope à gamme dynamique élevée, un haut‑parleur, un micro, l'Apple Pay, le GymKit et une capacité de 32 Go.