Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à un très bon prix sur Amazon

Alors qu'il est généralement commercialisé à 279,90 €, le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro voit son prix chuter de 45,90 € du coté de l'enseigne en ligne Amazon. La version embarquant 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne dans son coloris bronze est en promotion à 234 €. La meilleure offre du moment.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone entre 200 et 300 €, le bon plan Amazon qui suit pourrait vous intéresser. En ce moment et pour une période indéterminée, le géant du e-commerce propose une offre très intéressante sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. La version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne coloris bronze y est affichée à 234 € au lieu de 279,90 €. Cela représente une belle réduction de 16% soit 45,90 €. Le modèle en coloris gris est également à un très bon prix : 239,90 €.

Concernant ses caractéristiques techniques, le Redmi Note 10 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet d’avoir une plus grande fluidité à l’écran pour un confort visuel optimal. À l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, modeste mais suffisant, ainsi qu’une batterie de 5020 mAh. Elle est compatible avec la recharge rapide de 33 Watts.

On note également 6 Go de RAM ainsi qu’une capacité de stockage de 64 Go. Son capteur photo rappelle un peu celui du Mi 11 et propose des choses intéressantes sur le papier. Il abrite un capteur principal de 108 mégapixels qui promet un mode nuit très performant ainsi que des fonctionnalités intéressantes comme le time-laps ou la pose longue. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le smartphone, nous vous invitons à consulter notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.