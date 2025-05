C’est officiel : Xiaomi a créé sa propre puce, et ça pourrait faire très mal à la concurrence

Xiaomi fait un grand pas vers l’indépendance technologique avec sa première puce développée en interne. Baptisée XRING 01, cette nouveauté soulève déjà de nombreuses attentes. Pourtant, le constructeur reste très discret sur ses caractéristiques techniques.

Depuis plusieurs années, les fabricants de smartphones cherchent à concevoir leurs propres composants pour mieux contrôler leur production. Cette stratégie permet non seulement d’optimiser les performances de leurs appareils, mais aussi de limiter leur dépendance aux fournisseurs étrangers. Dans ce contexte, Xiaomi suit la voie tracée par Apple ou Samsung et vient d'officialiser à son tour une puce développée en interne.

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé l’arrivée de la XRING 01 sur les réseaux sociaux. Il s’agit de la toute première puce maison de la marque depuis longtemps. Jusqu’ici, même les modèles les plus haut de gamme comme le Xiaomi 15 Ultra ou le Mix Fold 3 utilisaient des Snapdragon de Qualcomm.

L’introduction de la puce XRING 01 marque donc un tournant stratégique pour la marque. Mais au-delà du nom et de la promesse d’un lancement dans les prochaines semaines, aucun détail technique n’a été communiqué. Le constructeur semble vouloir entretenir le suspense sur ce projet pourtant majeur.

Xiaomi prépare la puce XRING 01 gravée en 4 nm pour ses futurs smartphones haut de gamme

Selon des informations précédentes, la XRING 01 serait gravée en 4 nm par le fondeur taïwanais TSMC. La puce utiliserait les cœurs ARM les plus récents, dont un Cortex-X925 cadencé à 3,2 GHz. Ce choix permettrait à Xiaomi de proposer de bonnes performances tout en contenant les coûts. Une version plus avancée en 3 nm serait déjà prête en laboratoire, et pourrait entrer en production plus tard dans l’année si les conditions le permettent.

Pour concevoir cette puce, Xiaomi aurait mobilisé une équipe dédiée de 1 000 personnes. Cette dernière a été dirigée par un ancien cadre de Qualcomm. L’entreprise a même créé une entité distincte, probablement pour éviter d’éventuels obstacles liés aux tensions commerciales internationales. Avec la XRING 01, la marque affiche clairement ses ambitions de long terme. Le lancement officiel est prévu pour la fin du mois, et cette entreprise pourrait ainsi entrer dans une nouvelle ère de développement technologique.