Black Friday Redmi Pad 2 : cette tablette équilibrée tombe à moins de 120 € !

Déjà très abordable, la Redmi Pad 2 voit son prix chuter davantage à l'occasion du Black Friday. Si vous recherchez un modèle équilibré sous la barre des 120 €, voici l'offre du moment. Et on vous conseille de ne pas traîner.

Je profite de ce bon plan

AliExpress fait aussi son Black Friday. La boutique en ligne propose de nombreuses offres en ce moment, et notamment sur la Redmi Pad 2 de Xiaomi. Cette tablette d'entrée de gamme très prisée séduit par son rapport qualité-prix agressif. Cela ne l'empêche pas de profiter d'une réduction exceptionnelle dans le cadre du Black Friday.

Vous pouvez l'acheter en ce moment à 111 € sur AliExpress, sachant qu'elle coûte normalement 201 €. Cela correspond à une réduction de 45%. La tablette est affichée à 126 €, mais n'oubliez pas de renseigner le code promo BFFR15 qui fait chuter le prix de 15 € supplémentaires. Le produit est expédié depuis la France dans un délai de 2 à 5 jours.

111 €, c'est le prix final de la version 4/128 Go. Si vous préférez celle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, elle vous reviendra à 121 € avec le code BFFR20. Enfin, la version 8/256 Go coûte 148 €, toujours avec le même code. À ce prix-là, la Redmi Pad 2 est un excellent choix pour ceux qui recherchent une tablette assez performante pour les besoins classiques du quotidien : surfer, regarder des vidéos, communiquer avec ses proches ou aller sur les réseaux sociaux.

Redmi Pad 2 : un rapport qualité-prix séduisant

Cette tablette a plusieurs atouts : elle dispose d'un écran confortable de 11 pouces, avec une bonne définition (2560 x 1600 px) et une luminosité confortable. Son taux de rafraichissement de 90 Hz est par ailleurs largement suffisant pour une expérience fluide.

Sous le capot, on retrouve un processeur Helio G100-Ultra, une puce aux performances correctes épaulées par 4 ou 6 Go de RAM pour la version 128 Go et par 8 Go de RAM pour la version 256 Go. La Redmi Pad 2 intègre une batterie de 9 000 mAh qui offre jusqu'à 2 jours d'autonomie selon l'intensité de l'usage.

Je profite de ce bon plan

Nous avons testé la Redmi Pad 2 qui s'avère être une tablette équilibrée qui vaut son prix. Que ce soit pour un cadeau ou pour un usage personnel, cette une offre à considérer si vous recherchez une tablette sous la barre des 150 €.