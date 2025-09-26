Grosse remise sur la Xiaomi Pad 7 Pro : performances et confort pour un super prix

La Xiaomi Pad 7 Pro est une tablette premium proposé à un tarif très compétitif. Et lorsqu’elle est en promo, son rapport qualité-prix devient tout simplement imbattable dans sa catégorie.

Le marché des tablettes regorge de modèles d’entrée de gamme, généralement conçues pour des tâches basiques. Mais si vous en demandez beaucoup plus, la Xiaomi Pad 7 Pro est la tablette par excellence pour ceux qui recherchent un modèle performant pour divertissement, le travail ou encore pour le jeu..

La Xiaomi Pad 7 Pro est en promotion en ce moment sur AliExpress à seulement 306 € au lieu de 529 €, ce qui correspond à une réduction d’un peu plus de 40%. Cette offre concerne la version disposant de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Notez que le produit est livré gratuitement depuis la France dans un délai de 3 à 7 jours.

Xiaomi Pad 7 Pro : excellentes performances, prix compétitif

La Xiaomi Pad 7 pro est équipée d’une puce haut de gamme, ainsi que d’un bel écran AMOLED et d’une batterie endurante. Sous le capot, on retrouve un puissant SoC Snapdragon 8s Gen 3. Il assure des performances solides dans toutes les situations d’usage, y compris pour les tâches gourmandes en ressources comme le jeu vidéo.

La tablette dispose d’un écran AMOLED hyper fluide de 11,2 pouces (3200 x 2136 pixels), avec un taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 144 Hz. Pour alimenter l’appareil, Xiaomi a misé sur une batterie de 8850 mAh, avec une charge rapide de 67W.

Les tablettes ne sont pas spécifiquement conçu pour les amateurs de photo. La Xiaomi Pad 7 Pro ne se veut donc pas être un modèle de polyvalence en la matière. Son capteur principal de 50 MP assure l'essentiel et permet notamment de prend des images très correctes dans les bonnes conditions de l'luminosité. Ce capteur est épaulé par un module de 2 MP pour la profondeur.

Enfin, la Xiaomi Pad 7 Pro est compatible avec un clavier et un stylet. Ces derniers sont toutefois disponibles seulement en option.