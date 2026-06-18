Clair Health : le bracelet qui surveille vos hormones sans prise de sang

Une startup s'apprête à lancer Clair, un bracelet connecté non invasif destiné aux femmes souhaitant surveiller leur taux d'hormones. L'objectif est d'offrir un maximum de mesures.

Les montres et bracelets connectés sont capables de mesurer tout un tas d'indicateurs de santé. De la classique fréquence cardiaque à des usages plus spécifiques comme le niveau de stress provoqué par vos collègues de travail. Dans certains cas, ces appareils peuvent aussi détecter des problèmes cardiaques graves qui seraient autrement passés inaperçus. Il reste pourtant des éléments difficiles à mesurer sans passer par une prise de sang. Par exemple les évolutions des hormones chez les femmes.

Partant de ce constat, Jenny Duan et Abhinav Agarwal ont fondé la startup Clair Health. Objectif : concevoir un bracelet capable de suivre les phases du cycle menstruel, en enregistrant différents marqueurs comme ceux indiquant des inflammations ou des ballonnements. Le niveau d'énergie est également mesuré, l'idée étant d'identifier d'éventuelles irrégularités pendant les cycles et la périménopause (la phase de transition avant la ménopause). En fonction de toutes ces informations, des conseils sont prodigués pour mieux gérer ces changements.

Non invasif, précis et intuitif, la promesse du bracelet Clair Health

Afin de faciliter la communication des symptômes, l'IA de Clair Health a été entraînée pour analyser des biomarqueurs vocaux. Au bout de quelques minutes de conversation avec l'utilisatrice, le système peut déterminer à quelle phase de son cycle elle se situe. La startup explique que les données récoltées par son produit peuvent être transmises aux praticiens afin qu'ils puissent mieux accompagner leurs patientes venant consulter pour la périménopause ou la ménopause.

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Les 5 000 exemplaires du bracelet Clair disponibles en précommande sont déjà épuisés, avec une expédition prévue pour décembre 2026. Il est vendu 369 dollars, auxquels s'ajoute un abonnement mensuel de 9,99 dollars par mois. Pour le moment, il n'est pas possible de se faire livrer l'appareil en France. Seulement aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Royaume-Uni et en Espagne. En cas de succès, Clair Health cherchera sûrement à étendre son territoire de vente.