OPPO Find X3 Pro : 400 € de réduction sur le smartphone haut de gamme pour les soldes

L'excellent OPPO Find X3 Pro fait l'objet d'un super bon plan sur la boutique SFR. Le smartphone haut de gamme bénéficie en effet de 400 euros de réduction pour les soldes d'hiver. Une bonne affaire à ne pas rater !

Après le Find X3 Lite, c'est au tour d'un autre Find X3 Series de la marque OPPO d'être victime d'une baisse de prix à l'occasion des soldes d'hiver 2022.

Cette fois-ci, le Find X3 Pro signé OPPO qui est disponible dans un coloris noir ou bleu est vendu par la boutique en ligne SFR au tarif de 749 euros au lieu de 1149 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 400 euros par rapport au prix conseillé du produit et de la part de l'opérateur.

Considéré comme un smartphone haut de gamme, le OPPO Find X3 Pro dispose d'un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en QHD+ de 3216 x 1440 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 256 Go, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche ColorOS. Côté APN, on retrouve un quadruple capteur de 50 + 50 + 13 + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du OPPO Find X3 Pro.