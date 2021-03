Xiaomi présentera bientôt le Mi 11 Ultra, son rival du Galaxy S21 Ultra

Xiaomi s'apprête à lancer le Mi 11 Ultra sur le marché. Déjà apparu dans plusieurs fuites, le smartphone haut de gamme de la marque chinoise vient de passer entre les mains d'un organisme de certification indonésien. Tout porte à croire que le lancement du téléphone est imminent. Le Mi 11 Ultra devrait s'imposer comme le concurrent du Galaxy S21 Ultra, le dernier haut de gamme de Samsung.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra vient d'être ajouté à la base de données de l'Indonesia Telecom Certification, rapportent nos confrères de PriceBaba. Le listing n'évoque pas le nom du smartphone. Néanmoins, on peut lire le numéro d'identification suivant : M2102K1G.

Ce numéro avait déjà été aperçu dans la dernière vidéo de prise en main du Xiaomi Mi 11 Ultra. Il y a quelques jours, un Youtubeur philippin réputé avait en effet publié une vidéo de prise en main mettant en scène deux variantes du smartphone. Le numéro d'identification était visible sur la face arrière du terminal.

Un digne rival du Galaxy S21 Ultra en approche

On peut donc s'attendre à ce que Xiaomi ne tarde plus à annoncer le Mi 11 Ultra. Une fois passé par un organisme de certification, comme la FCC aux Etats-Unis ou la TENAA en Chine, un smartphone arrive généralement rapidement sur le marché. Il s'agit d'une des dernières étapes légales obligatoires avant qu'un terminal ne soit commercialisé.

Du reste, le listing de l'Indonesia Telecom Certification ne divulgue aucune information supplémentaire sur la fiche technique du Mi 11 Ultra. Cependant, plusieurs fuites sont déjà venues lever le voile sur les points forts du téléphone. Aux dernières nouvelles, cette édition haut de gamme tire donc son épingle du jeu grâce à un écran 2K 120 Hz, une technologie de recharge sans fil 67W inédite, une batterie de 5000 mAh et un triple capteur photo composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un second module grand angle de 48 mégapixels, et d'un objectif périscopique de 48 mégapixels. Avec cette solide fiche technique, le smartphone devrait chercher à rivaliser avec le Galaxy S21 Ultra, l'un des smartphones les plus haut de gamme du marché.

Petite spécificité, aperçue dans la vidéo de prise en main évoquée plus haut, le flagship arbore un second écran sur la face arrière. Cette petite dalle est capable d'afficher n'importe quelle application Android. On vous en dit plus dès que possible sur le Mi 11 Ultra. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

