Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro officiel : Dolby Audio, HDR, HDMI ARC, Android TV, au prix de 999 €

Lors de la conférence organisée en Chine le 29 mars 2021, Xiaomi a accompagné ses smartphones d’un nouveau projecteur appelé Mi Smart Projector 2 Pro. Proposé au prix de 999 euros, il affiche des images en Full HD. Il est compatible HDR, Dolby Audio et DTS-HD. Sa lampe atteint les 1300 lumens. Et il fonctionne sur Android TV.

Aujourd’hui, une longue, très longue conférence était organisée par Xiaomi pour présenter de nombreux produits. Vous avez pu lire dans nos colonnes la présentation des Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G ou encore Mi 11i. Une gamme complète dont le prix de vente démarre à 229 euros. Plusieurs objets connectés accompagnaient les smartphones. D’abord, le Mi Band 6 dont vous pouvez retrouver une présentation détaillée dans nos colonnes. Et le Mi Smart Projector 2 Pro, sujet de l’article que vous parcourez actuellement.

Lire aussi – Samsung lance The Premiere, le premier vidéoprojecteur 4K avec HDR10+

Le Mi Smart Projector 2 Pro est un produit qui ne manque pas d’intérêt, notamment pour équiper une maison d’un écran secondaire. Il s’agit donc d’un rétroprojecteur connecté. Il va accompagner (voire chapeauter) le Mi Smart Compact Projector que la marque a dévoilé l’année dernière. Il en reprend le principe, un appareil tout-en-un (son, image, système d’exploitation, connectique), mais améliore considérablement la qualité de l’image.

Full HD, HDR, jusqu'à 120 pouces

Tous les détails de la fiche technique n’ont pas été dévoilés par la marque. Cependant, les plus importants ont été communiqués. Tout d’abord, la taille de l’écran: il s’échelonne de 80 pouces à 120 pouces (selon le recul que vous pouvez lui offrir). La définition d’affichage est Full HD. Cela veut dire qu’il est inutile d’attendre avec ce produit le même piqué qu’avec un téléviseur. Mais c’est suffisant pour un affichage d’appoint.

Toujours au niveau de l’image, le Mi Smart Projector 2 Pro est compatible HDR, pour accentuer les contrastes. La puissance de la lampe est de 1300 lumens ANSI, soit quasiment trois fois plus que la luminosité du Mi Smart Compact Projector. En outre, la correction du trapèze est omnidirectionnelle et non plus seulement verticale. Côté audio, le nouveau projecteur est compatible DTS-HD et Dolby Audio. Il intègre deux haut-parleurs d’une puissance de 10 watts chacun.

Un projecteur hyper connecté sous Android TV

Côté connectique, vous retrouvez à l’arrière deux ports USB 2.0, deux ports HDMI (dont un compatible ARC), une sortie audio jack 3,5 mm, une entrée audio optique et un port Ethernet. Il devrait également être compatible WiFi et Bluetooth, même si cela n’a pas été confirmé lors de la conférence. Finissons ce tour d’horizon avec le système d’exploitation : le Mi Smart Projector 2 Pro fonctionne sur Android TV (logiquement la même version que sur les derniers téléviseurs de la marque). Grâce à cela, le projecteur est compatible Chromecast et Google Assistant.

La date de sortie du produit n’a pas encore été révélée, mais son prix l’a été : Xiaomi commercialisera le Mi Smart Projector 2 Pro à 999 euros. Il reste encore quelques informations manquantes au sujet de ce projecteur, notamment le coeur du système (CPU et Ram) et le volume de stockage embarqué, sans oublier la durée de vie annoncée de la lampe. Mais ces premiers éléments sont très encourageants. Et nous avons hâte de tester.