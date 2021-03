Xiaomi Mi 11 Pro, Ultra, 11i, Lite : photos, tarifs… une fuite massive révèle presque tout avant l’heure

Les photos officielles des Xiaomi Mi 11, 11i, Lite et Ultra ainsi que les prix en euros des modèles les plus haut de gamme font partie d'une fuite massive à à peine quelques heures de la présentation officielle. On découvre des designs assez différents en fonction des variantes et des prix des modèles haut de gamme dans la fourchette 650-900 euros.

En ce moment Xiaomi enchaîne les conférences d'une semaine sur l'autre, et ce lundi 29 mars 2021 à 13h30 (Paris), la marque doit justement dévoiler lors d'une keynote la gamme des nouveaux smartphones Mi 11 Pro, Ultra et peut-être les modèles 11i et 11 Lite. Quatre smartphones Xiaomi Mi 11 dont on savait pratiquement tout grâce aux fuites ces dernières semaines. Mais avec la dernière fuite massive de ce lundi, il semble que nous n'allons pas découvrir grand chose tout à l'heure.

On commence par le design. Le célèbre leaker Evan Blass dévoile dans un billet sur Voice des photos qui ressemblent très fort aux rendus officiels que la marque s'apprête à nous montrer. Au passage, on note que Xiaomi n'a pas hésité à différencier les variantes avec des choix esthétiques assez tranchés, notamment du côté du design des capteurs photos. C'est particulièrement net avec l'ensemble de capteurs du modèle Ultra par rapport au reste.

On a ainsi un vaste rectangle avec un triple capteur photo et sur la droite un petit écran AMOLED qui affiche l'heure et quelques infos rapides – il pourra afficher, on imagine, ce que voit le capteur photo pour pouvoir prendre des selfies avec ce capteur à l'image des Galaxy Z Flip par exemple. Grâce au comparatif d'Evan Blass on note par ailleurs un module photo très allongé pour le 11i, et des modules photo plus petits pour les modèles Lite.

De nombreuses autres images des smartphones sont disponibles dans le billet de blog d'Evan Blass sur Voice (cf. tweet en fin d'article). L'autre info ce sont les prix des Xiaomi Mi 11 Pro et Ultra. Nous vous proposons de découvrir les prix en euros (après conversion) dans le tableau suivant :

Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra 8 GB + 256 GB - 4999 ¥

- 649 € - 5599 ¥

- 725 € 12 GB + 256 GB - 5399 ¥

- 699 € - 5999 ¥

- 777 € 16 GB + 256 GB - - 6999 ¥

- 907 €

Prix en euros après conversion (1 € = 7,73 ¥ le 29 mars à 12:00) tronqués sans les centimes et arrondis à l'unité supérieure

Ces smartphones font partie des plus haut de gamme sur le marché, mais les prix restent pourtant contenus en deçà du seuil de 1000 €. Il faut néanmoins attendre les prix en euros officiels, car ils devraient se révéler légèrement plus élevés. En général, les smartphones Xiaomi sont vendus entre 150 et 200 euros plus chers que leur prix en euro converti lorsqu'ils arrivent sur le marché unique.

Pour rappel, voici à quoi ressemble la fiche technique des Mi 11 :

Xiaomi Mi 11 Lite* Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro* Xiaomi Mi 11 Ultra* Ecran 1080 x 2400 pixels 6,81"

1440 x 3200 pixels 20:9

120Hz

HDR10+ n.c.

1440 x 3200 pixels 20:9

AMOLED

120Hz 6.81"

1440 x 3200 pixels

QHD+ 20:9

AMOLED

120Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) OS Android 11 + MIUI 12.5 Android 11 + MIUI 12.5 Android 11 + MIUI 12.5 Android 11 + MIUI 12.5 RAM 8Go 8Go / 12 Go 8Go / 12Go Jusqu'à 16 Go Stockage n.c. 128Go / 256 Go 128 Go / 256 Go Jusqu'à 512 Go microSD Non Non Non Non Capteur principal 64 MP

Zoom périscopique 5x 108 MP, f/1.9, 26mm (principal), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS

13 MP, f/2.4, 123˚ (grand angle), 1/3.06", 1.12µm

5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm 50 MP

Ultra grand-angle Téléobjectif 50 MP, f/1.9 ISOCELL GN2

48 MP, f/4.1

48 MP 1/2.0"

zoom 120x Capteur secondaire 20 MP, 27mm, 1/3.4", 0.8µm 20 MP, 27mm, 1/3.4", 0.8µm 20 MP, 27mm, 1/3.4", 0.8µm 20 MP, 27mm, 1/3.4", 0.8µm Batterie n.c. 4600 mAh

Charge rapide 55 watts

Charge rapide sans fil 50W

Recharge rapide inversée 10W

Power Delivery 3.0

Quick Charge 4+ 4970mAh

Charge rapide

Charge sans fil rapide 67 W 5000 mAh

Charge rapide

Charge sans fil rapide 67 W 5G Non Oui Oui Oui Résistance à l'eau Non Non Non Non

Source des prix : Xiaomi Adictos