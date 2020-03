Xiaomi Mi 10 : une mise à jour MIUI 11 améliore l’appareil photo

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro reçoivent une mise à jour MIUI 11 qui améliore l’appareil photo à quelques heures du lancement mondial. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations à l’application caméra dont une meilleure stabilisation, un zoom amélioré ou encore une compression sans perte de qualité des vidéos qui permet d’économiser jusqu’à 50% d’espace de stockage.

Ce vendredi 27 mars, Xiaomi procède au lancement mondial des Mi 10 et Mi 10 Pro qui sont disponibles en Chine depuis le mois dernier. C’est le moment qu’a choisi la marque pour pousser une nouvelle mise à jour de MIUI 11. Celle-ci améliore l’appareil photo dont les performances font déjà du Xiaomi Mi 10 Pro le meilleur photophone du moment.

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : les nouveautés de la dernière mise à jour MIUI 11

La mise à jour introduit une fonctionnalité appelée Super Stabilizer Plus. Il s’agit selon Xiaomi d’un algorithme d’optimisation d’image parmi les plus avancés pour l’enregistrement vidéo. Cette fonction améliore la stabilisation optique du capteur principal de 108 MP des Mi 10 et Mi 10 Pro. Les contenus seront ainsi plus fluides malgré les vibrations induites par les mouvements de la main pendant la prise.

Mi Camera accueille également un nouveau mode Pro semblable à celui du Galaxy S20. Ce dernier permettra d’ajuster manuellement des paramètres tels que la balance des blancs, la mise au point, le temps d’obturation, l’ISO, etc. L’utilisateur pourra également ajuster les effets d’enregistrement vidéo à tout moment. Xiaomi annonce par ailleurs l’amélioration du zoom et la prise en charge de l’enregistrement des vidéos 8k.

Pour rappel, le SoC Snapdragon 865 qui équipe les Mi 10 et Mi 10 Pro est compatible avec l’enregistrement des vidéos en définition 8k. Il semble que Xiaomi n’avait pas activé cette fonctionnalité au lancement des deux smartphones en Chine. C’est désormais chose faite avec la dernière mise à jour MIUI 11. Enfin, une nouvelle fonctionnalité de compression d’images permet selon le constructeur d’économiser jusqu’à 50% d’espace de stockage sans perte de qualité.

Cette nouvelle mise à jour est pour le moment disponible uniquement pour les deux derniers haut de gamme de Xiaomi. Certaines de ces fonctionnalités pourraient débarquer sur d’autres modèles de la marque les semaines à venir.

