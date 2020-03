Xiaomi prouve que la Terre est ronde avec un satellite doté du capteur 108 Mpx du Mi 10 Pro

Xiaomi a mis en orbite un petit satellite équipé du capteur photo 108 Mpx du Mi 10 Pro. Une opération publicitaire grâce à laquelle le constructeur vient de dévoiler une série de clichés, dont un devrait fortement déplaire aux tenants de la Terre plate.

Fin 2019 Xiaomi mettait en orbite un petit satellite équipé d’un capteur photo 108 Mpx, le même que celui que l’on trouve dans le Xiaomi Mi 10 Pro. Une manière d’illustrer parfaitement son slogan, « Regardez le monde en 108 Mpx ». La marque vient de mettre quelques clichés sur le son compte Facebook italien. Dont un qui a été pris avec un angle presque tangent, ce qui permet d’admirer la courbure de la planète Terre.

Bien sûr, on n’avait pas vraiment besoin de Xiaomi pour prouver que la Terre est ronde : il s’agit d’un fait établi depuis l’antiquité, et ce n’est vraiment qu’avec l’avènement d’internet que des théories défendant que la Terre est plate (avec force de plusieurs « preuves expérimentales » plus ou moins loufoques) que le « platisme » a vraiment commencé à se populariser. Au point que de nombreuses personnes croient en 2020 que le caillou sur lequel nous vivons est en réalité un disque.

D’ailleurs prouver que la Terre est « ronde » est inexact, puisque sa forme est en réalité une approximation d’un ellipsoïde, autrement dit une sphère aplatie aux pôles (ça fait toujours son petit effet dans les soirées mondaines). Les clichés de Xiaomi sont en tout cas impressionnants, surtout pour un capteur photo de smartphone. Néanmoins, outre la courbure de la Terre, et le symbole de ce monde en 108 Mpx qui illustre le slogan officiel, il semble que la portée de cette opération publicitaire s’arrête là.

Lire également : Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro – lancement en Europe le 27 mars 2020, c’est officiel

On a en effet du mal à imaginer un vrai satellite embarquer des capteurs de smartphone – à l’inverse, vous ne prendrez sans doute aucune photo de la Terre depuis l’espace avec votre Xiaomi Mi 10 Pro. Ce qui n'empêche pas son capteur photo d’avoir sa place parmi les étoiles selon DxOMark.

Source : Androidworld.it