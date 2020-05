Xiaomi : son PDG pris en flagrant délit d’utilisation d’un iPhone, les fans sont en colère

Lei Jun, PDG de Xiaomi, vient d’être pris la main dans le sac : il a osé utiliser un iPhone pour poster un message sur Weibo ! Le post a été supprimé depuis, mais trop tard : le mal est fait, les fans de la marque enragent.

Voilà une information qui fait bondir les fans de Xiaomi et fait sourire ceux d’Apple. Lei Jun, fondateur et actuel et PDG de la marque chinoise, a récemment posté un message sur Weibo, un réseau social très populaire en Chine. Jusqu’ici, rien d’anormal, si ce n’est que Lei Jun semble l’avoir à l’aide d’un téléphone concurrent. Et non content de ne pas utiliser un smartphone issu des usines Xiaomi, il l’a surtout fait à l’aide d’un téléphone qui n'embarque pas Android, mais iOS. Oui, vous avez bien lu : Lei Jun a déposé un message sur Weibo à l’aide d’un iPhone.

Lei Jun utilise un iPhone, les fans d’Apple s’indignent

Quand on est PDG de l’une des plus grosses entreprises de smartphone au monde, mieux vaut assurer ses arrières et toujours utiliser un modèle de la marque. Néanmoins, on n’est jamais à l’abri d’une petite erreur et c’est ce que vient d’apprendre Lei Jun, lui qui a posté un message sur Weibo à l’aide d’un iPhone. Car Weibo détecte le smartphone employé par ses utilisateurs, afin notamment de repérer les modèles en préparation.

L’usage de ce modèle concurrent par le PDG a eu de quoi provoquer un véritable tollé du côté des adeptes de Xiaomi, notamment sur Weibo. L’analyste et partenaire Pan Jiutang a tenté de venir à la rescousse du PDG en expliquant que, lorsque l’on est à la tête d’une entreprise comme Xiaomi, il est normal de s’intéresser à la concurrence. Mais rien n’y a fait : les fans continuent tantôt à se moquer, tantôt à s’insurger contre cette utilisation.

Si les produits Apple rencontrent un succès indiscutable partout dans le monde, et que macOS parvient même à grignoter quelques parts de marché face à Windows, ce n’est pas encore le cas en Chine. Là-bas, ce sont des marques comme Xiaomi, Oppo ou Huawei qui dominent le marché. Certes, l’iPhone est un smartphone plutôt très populaire là-bas, mais selon certaines estimations (obtenir des chiffres fiables pour ce pays est quasi impossible), l’iPhone ne représenterait que 10% des parts du marché chinois.

