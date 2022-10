Xiaomi lance les Redmi Note 12, des smartphones au rapport qualité-prix imbattable

Xiaomi vient de lever le voile sur trois nouveaux smartphones abordables : les Redmi Note 12 Pro, 12 Pro+ et 12 Discovery Edition. Ces derniers proposent certaines caractéristiques encore jamais vues sur le marché.

Après avoir dévoilé les Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro+ il y a près d’un an maintenant, on s’attendait à ce que Xiaomi lance de nouveaux appareils de milieu de gamme. Cette fois-ci, aucun Redmi Note 12 classique n’a été annoncé, Xiaomi dévoilant uniquement des modèles Pro, et un nouveau modèle « Discovery Edition» qui promet de repousser les limites de la recharge rapide.

Avec ses Redmi Note 12 Pro+ et Discovery Edition, Xiaomi conserve le design aux bordures plates qui avait été adopté par toute la série précédente. On retrouve également toujours trois capteurs photo au dos. Cependant, contrairement aux générations précédentes, tous ces nouveaux appareils promettent de ne faire presque aucun compromis.

Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro+ Redmi Note 11 Extreme SoC MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 1080 Ecran 6,67 pouces

OLED

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

120 Hz

900 nits

Dolby Vision, HDR10+ 6,67 pouces

OLED

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

120 Hz

900 nits

Dolby Vision, HDR10+ 6,67 pouces

OLED

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

120 Hz

900 nits

Dolby Vision, HDR10+ RAM 6, 8, 12 Go LPDDR4X 8, 12 Go LPDDR4X 8 Go LPDDR4X Stockage 128, 256 Go UFS 2.2 256 Go UFS 2.2 256 Go UFS 2.2 Photo arrière Grand-angle 50 MP IMX766 OIS 6P f/1,88

Ultra grand-angle 8 MP

Macro 2 MP Grand-angle 200 MP Samsung HMX OIS 7P f/1,65

Ultra grand-angle 8 MP

Macro 2 MP Grand-angle 200 MP Samsung HMX OIS 7P f/1,65

Ultra grand-angle 8 MP

Macro 2 MP Photo avant 16 MP 16 MP 16 MP Batterie 5000 mAh 5000 mAh 4300 mAh Recharge rapide 67 W

0 à 100 % en 46 minutes 120 W

0 à 100 % en 19 minutes 210 W

0 à 100 % en 9 minutes 5G Oui Oui Oui Prise jack Oui Oui Oui Dimensions 162,9 x 76 x 7,9 mm

187g 162,9 x 76,03 x 8,98 mm

208,4g 162,9 x 76,03 x 8,98 mm

207,5g OS MIUI 13 MIUI 13 MIUI 13

Les Redmi Note 12 utilisent tous la même puce

Sur cette génération, Xiaomi a fait le choix d’équiper tous les nouveaux modèles avec le même processeur : le nouveau MediaTek Dimensity 1080. Gravé en 6 nm, par TSMC, ce nouveau chipset succède directement au Dimensity 920 de l’année précédente, et s’annonce aussi performant qu’un Snapdragon 778G+ de Qualcomm.

La partie CPU comporte deux cœurs CPU Cortex-A78 pouvant atteindre 2,6 GHz et six cœurs Cortex-A55 pouvant atteindre 2 GHz. Du côté du GPU, on retrouve un GPU Mali-G68 MC4, et le tout est accompagné par 6 à 12 Go de RAM LPDDR4X et 128 à 256 Go de stockage UFS 2.2. Les modèles Pro+ et Discovery Edition sont dotés d’un refroidissement massif de 3000 mm², contre 2000 mm² pour la version Pro. Les deux modèles les plus chers devraient donc être plus intéressants pour le gaming.

Au niveau de l’écran, Xiaomi reprend la même formule que les smartphones précédents. On retrouve sur tous les modèles un écran plat OLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) 10bit de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. L’écran est certifié Dolby Vision et HDR10+, et propose une luminosité de 900 nits.

Le Redmi Note 12 Discovery Edition se recharge en seulement 9 minutes

Le Redmi Note 11 Pro+ avait fait sensation l’année dernière en apportant pour la première fois la recharge rapide 120 W sur des smartphones abordables, mais les Redmi Note 12 veulent aller encore plus loin. Les Redmi Note 12 Pro et Pro+ sont tous deux équipés d’une batterie de 5000 mAh et d’une recharge rapide fixée à 67 W et 120 W, respectivement.

Cependant, le Redmi Note 12 Discovery Edition est le premier smartphone du marché à profiter de la technologie Hypercharge 210 W que la société avait dévoilée l’année dernière. Grâce à elle, Xiaomi promet une recharge rapide de 0 à 100 % en seulement 9 minutes pour la batterie de 4300 mAh, ce qui serait un record. Il fait donc mieux que le iQOO 10 Pro, déjà capable d’être rechargé à 200 W.

Malgré cette puissance encore jamais vue sur un smartphone, Xiaomi promet d’avoir pris toutes les précautions pour s’assurer que la batterie tienne le choc. L’époque ou la recharge rapide était dangereuse pour les batteries est révolue depuis déjà plusieurs années grâce aux multiples protections mises en place par les fabricants, mais surtout par l’adoption de batteries au nombre de cycles de recharge plus important.

Les Redmi Note 12 devraient enfin briller en photo

Cette année, Xiaomi a apporté une attention toute particulière à la partie photo de ses smartphones. En effet, bien que l’on retrouve toujours une caméra selfie de 16 MP, un capteur ultra grand-angle de seulement 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP dont on se serait bien passé, le Redmi Note 12 Pro utilise cette année une caméra principale haut de gamme de 50 MP. Il s’agit d’un capteur IMX766 (avec OIS), que l’on retrouve dans des smartphones premium tels que le Xiaomi 12, le Oppo Find X5 Pro, ou encore le Huawei P50 Pro. On devrait donc avoir droit à un véritable bond en avant pour la qualité des clichés, notamment en basse luminosité.

De leur côté, les Redmi Note 12 Pro+ et 12 Discovery Edition poursuivent la tradition des smartphones du fabricant consistant à utiliser des capteurs avec toujours plus de mégapixels. Pour rappel, Redmi a été le premier à utiliser un capteur de 48 MP sur son Redmi Note 7, puis un capteur de 64 MP sur son Redmi Note 8 Pro, avant de démocratiser les caméras 108 MP à partir du Redmi Note 9 Pro. Cette année, les Redmi Note 12 Pro+ et 12 Discovery Edition sont équipés d’un capteur principal de 200 MP (avec OIS), une première sur ce segment.

Il s’agit ne s’agit pas du capteur Samsung HP1 du Xiaomi 12T Pro, mais bien d’un capteur plus petit Samsung HPX. Il offre tout de même un format de 1/1,4 pouce avec des pixels individuels de seulement 0,56 µm. Il permet de capturer des clichés de 200 MP (16320 x 12240 pixels), mais aussi d’utiliser le pixel-binning pour des photos en 12,5 MP ou 50 MP. Enfin, on peut noter la présence d’un filtre de caméra de type « cinéma », qui devrait permettre de capturer des vidéos dans plusieurs modes cinématographiques.

Pour ce qui est du reste de la fiche technique, on peut noter la présence d’une prise jack 3.5 mm sur tous les modèles, ainsi que de haut-parleurs stéréo. Les smartphones ont droit à une connectivité Wi-Fi 6 et à la 5G, et se veulent relativement compacts. Il faut compter 187 grammes pour le Redmi Note 12 Pro, et 208 grammes pour les deux autres modèles.

Prix et disponibilité

Comme chaque année, les nouveaux Redmi Note 12 sont proposés à des tarifs extrêmement compétitifs, ce qui fait d’eux des rapports qualité-prix difficiles à battre. Xiaomi propose le Redmi Note 12 Pro à partir de 1699 yuans (234 euros) dans sa configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. De son côté, le Redmi Note 12 Pro+ débute à 2099 yuans (289 euros) avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et le Redmi Note 12 Discovery Edition atteint les 2399 yuans (330 euros) dans son unique configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour l’instant, les nouveaux Redmi Note 12 ne sont disponibles qu’en Chine. Il avait fallu attendre le mois de janvier pour voir arriver les Redmi Note 11 en France, puis le mois de mars pour les Redmi Note 11 Pro et Pro+. On imagine qu’il faudra de nouveau attendre le premier trimestre 2023 avant que Xiaomi ne lance ses smartphones chez nous.