Le Redmi Note 12 pourrait être le premier smartphone abordable avec un capteur photo 200 MP

MediaTek vient d’annoncer un nouveau processeur destiné aux smartphones d’entrée de gamme, le Dimensity 1080. Successeur du Dimensity 920, il pourrait équiper le Redmi Note 12 de Xiaomi dès le mois prochain.

MediaTek a dévoilé un nouveau chipset appelé Dimensity 1080. Le chipset gravé en 6 nm et fabriqué par TSMC est le successeur du SoC Dimensity 920, que l’on retrouvait dans des smartphones tels que le Redmi Note 11 Pro 5G chinois ou encore le Realme 9 Pro+. Il s’annonce assez performant, puisqu’il serait l’équivalent d’un Snapdragon 778G de Qualcomm.

La puce octacore Dimensity 1080 comporte deux cœurs CPU Cortex-A78 pouvant atteindre 2,6 GHz et six cœurs Cortex-A55 pouvant atteindre 2 GHz. La partie graphique est assurée par un GPU Mali-G68 MC4. Le SoC prend en charge la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1, comme on pouvait s’y attendre avec une puce de 2022.

Le MediaTek Dimensity est compatible avec les capteurs de 200 MP

Grâce à ce nouveau GPU, il sera possible de prendre en charge des capteurs photo de plus haute résolution, jusqu'à 200 MP. Digital Chat Station ayant révélé que le MediaTek Dimensity 1080 serait utilisé dès le mois prochain dans les nouveaux Redmi Note 12, cela pourrait être un indice indiquant qu’au moins un des smartphones sera équipé d’un capteur photo de 200 MP.

Pour rappel, s’il décidait vraiment d’abandonner les capteurs de 108 MP pour un capteur de 200 MP sur sa série Redmi Note 12, ce ne serait pas une première pour Xiaomi. Après le Motorola Edge 30 Ultra au mois de septembre, nous avons pu tester le récent Xiaomi 12T Pro au mois d’octobre, qui comporte lui aussi un capteur photo de 200 MP.

La caméra de 200 MP utilisée dans le Redmi Note 12 ne serait pas le Samsung HP1 comme sur les modèles plus onéreux, mais un Samsung ISOCELL HP3 plus petit. Ce capteur destiné aux smartphones de milieu de gamme propose un format de 1/1,4 pouce et des pixels individuels de seulement 0,56 µm.

Le processeur est également compatible avec les écrans à 120 Hz, le Bluetooth 5.2, la 5G et le Wi-Fi 6. Cela signifie qu'à l'avenir, nous pouvons nous attendre à voir davantage de smartphones abordables dotés de fonctionnalités que l'on trouve généralement dans des flagships plus coûteux.