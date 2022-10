Le Redmi Note 12 arrive avec un capteur photo 200 MP, une première sur ce segment

Sur les réseaux sociaux, Xiaomi a non seulement confirmé la date de sortie de ses prochains smartphones de milieu de gamme Redmi Note 12, mais a également dévoilé une image de ses appareils.

Xiaomi va dévoiler le 27 octobre prochain une nouvelle série de smartphones à petits prix, les Redmi Note 12. Ces derniers ont fait beaucoup parler d’eux sur les réseaux sociaux ces derniers jours, puisque Xiaomi dévoile officiellement petit à petit les différentes caractéristiques des appareils en amont de sa conférence.

On sait par exemple déjà qu’au moins un des modèles de la série Redmi Note 12 offrira la recharge ultra rapide à 210 W, ce qui sera un record pour le marché des smartphones. On s’attend également à ce que les Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+ disposent d’un écran incurvé. Le Redmi Note 12 se contenterait toujours de dalle plate, mais Xiaomi pourrait également faire revenir le capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Xiaomi miserait sur un capteur photo de 200 MP n des Redmi Note 12

Ces derniers jours, Xiaomi n’avait pas manqué de rappeler sur les réseaux sociaux qu’il avait été le premier à avoir utilisé un capteur de 48 MP sur son Redmi Note 7, puis un capteur de 64 MP sur son Redmi Note 8 Pro. On se souvient également que Redmi avait démocratisé les capteurs de 108 MP à partir de son Note 9 Pro, et c’est désormais au tour du Redmi Note 12 d’avoir droit à un capteur photo très spécial.

En effet, d’après le leaker Ice Universe, Xiaomi va utiliser un nouveau capteur photo Samsung HPX de 200 MP dans au moins un des modèles. Il s’agit d’une version modifiée du capteur HP3. Il est donc plus petit que le capteur HP1 du Xiaomi 12T Pro, mais offre tout de même un format de 1/1,4 pouce et des pixels individuels de seulement 0,56 µm.

Ce dernier offrirait des fonctionnalités telles que l'enregistrement vidéo 8K à 30 images par seconde et la technologie Tetra 2 Pixel binning, permettant des modes de résolution de 12,5 Mpx et 50 Mpx pour différentes conditions d'éclairage. Tout cela serait alimenté par le nouveau processeur MediaTek Dimensity 1080.

Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle version profitera de ce capteur de 200 MP. Xiaomi a révélé que le Redmi Note 12 Pro sera équipé d'un capteur IMX766 de 50 MP avec la stabilisation optique, une première sur ce segment. Il s'agirait donc du Redmi Note 12 classique ou du Redmi Note 12 Pro+.