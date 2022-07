Voici le premier smartphone avec la recharge rapide 200W, ce n’est ni un Xiaomi ni un OnePlus !

Le marché des smartphones va bientôt accueillir un nouveau smartphone qui promet de se recharger plus rapidement que ses concurrents grâce à une technologie 200W, bien plus que ce que proposent les autres appareils.

iQOO, fondé en 2019 en tant que filiale de Vivo mais qui opère désormais indépendamment, sera visiblement le premier fabricant de smartphone à proposer la recharge rapide 200 W dans ses smartphones, coupant ainsi l’herbe sous le pied de ses concurrents chinois. Le premier smartphone à en profiter serait l’iQOO 10 Pro, dont la sortie est imminente en Chine, et probablement en Inde.

Pour rappel, Xiaomi avait été le premier à dégainer une telle puissance. Le fabricant chinois avait levé le voile l’année dernière sur la technologie la plus rapide, l’Hypercharge. Celle-ci promet notamment de recharger un smartphone avec une batterie de 4000 mAh en seulement 8 minutes. Depuis, on sait que Realme prépare également un smartphone capable de se recharger à 200 W, et les autres fabricants de BBK Electronics, dont notamment OPPO et OnePlus, travaillent également sur leur propre solution de recharge rapide à 200 W.

Le iQOO 10 Pro se recharge à toute vitesse

En plus d’avoir déjà confirmé le design et certaines caractéristiques de son smartphones, iQOO a partagé une vidéo dans laquelle on aperçoit le smartphone se recharger à une puissance de 200 W. L’appareil est capable de passer de 1 % à 63 % en seulement 5 minutes, un record sur le marché des smartphones.

Le fabricant a également confirmé que le chargeur ne serait pas plus gros qu’un chargeur 120 W actuel, et que l’appareil résistait à l’eau. Pour rappel, le smartphone est conçu en partenariat avec BMW, comme c’était déjà le cas des itérations précédentes.

Au niveau des autres caractéristiques techniques, on retrouverait un écran AMOLED 2K LTPO de 6,78 pouces 120 Hz, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 4550 mAh. La partie photo serait assurée par une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 14 MP.

Le smartphone ne devrait pas arriver en France, mais nous aurons bientôt droit à un autre smartphone qui devrait se recharger presque aussi rapidement : le OnePlus 10T. Ce dernier pourrait d'ailleurs coûter presque aussi cher qu'un OnePlus 10 Pro.