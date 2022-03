Xiaomi dévoile le Redmi Note 11 Pro+ 5G, le 1er smartphone avec recharge rapide 120W à moins de 400 dollars

Xiaomi vient de dévoiler trois nouveaux smartphones dans sa gamme Redmi Note 11, qui comprenait déjà 4 autres références. Le smartphone le plus haut de gamme, le Redmi Note 11 Pro+ 5G, est tout particulièrement intéressant à cause de sa recharge ultra rapide.

Quelques semaines après avoir introduit les Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro et Note 11 Pro 5G en Europe, Xiaomi a enfin dévoilé les autres modèles de sa gamme : les Redmi Note 11S 5G, Note 11 Pro+ 5G et Note 10 5G. Ceux-ci ont pour but de rendre la 5G accessibles à tous, mais la version la plus puissante surtout l’avantage de proposer une caractéristique habituellement réservée aux modèles les plus haut de gamme : la recharge rapide 120 W.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G se recharge en seulement 15 minutes

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G n’est pas très différent du Redmi Note 11 Pro 5G que Xiaomi a lancé en France ce matin à partir de 339 euros. En effet, on retrouve à l’arrière une configuration photo à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Le smartphone est également équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces 120 Hz avec une luminosité de 1200 nits, et de haut-parleurs stéréo.

Les principales différences se situent au niveau du processeur, de la batterie, de la recharge rapide ainsi que de la captation vidéo. Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est significativement plus puissant que le Redmi Note 11 Pro 5G grâce à une puce Dimensity 920 de MediaTek.

De plus, le smartphone est alimenté par une batterie de 4500 mAh, qui a la particularité d’être compatible avec la recharge rapide filaire 120 W. Pour rappel, cette fonctionnalité habituellement réservée aux smartphones haut de gamme tels que le Xiaomi 12 Pro vous permettra de recharger l’appareil en seulement 15 minutes, un record pour un smartphone de milieu de gamme. Enfin, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est enfin capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 FPS, tandis que les autres smartphones de la gamme doivent se contenter d’une définition Full HD à 30 FPS.

Le Redmi Note 11S 5G se démarque du Redmi Note 11S classique

Bien que son nom laisse penser qu’il ne s’agit en fait que d’une version 5G du Redmi Note 11S, il n’en est rien. En effet, le Redmi Note 11S 5G remplace le processeur MediaTek Helio G96 par une puce MediaTek Dimensity 810 plus puissante, mais est surtout différent au niveau de la photo. En effet, le smartphone abandonne le capteur de 108 MP pour le capteur de 50 MP du Redmi Note 11 classique.

Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi que d’un capteur macro de 2 MP. Le quatrième capteur de profondeur de 2 MP manque également à l’appel. Cependant, on retrouve toujours un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces avec une batterie de 5000 mAh et la recharge rapide 33W Pro.

Le Redmi 10 5G rend la 5G accessible à tous

Avec son Redmi 10 5G, Xiaomi compte bien rendre la 5G la plus abordable possible. Le smartphone est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 700 5G, et offre la prise en charge de 2 SIM. Le Redmi 10 5G est équipé d’un écran FHD+ IPS de 6,58 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, d’une batterie de 5000 mAh et est compatible avec la recharge rapide 33W Pro.

Côté photo, on retrouve une caméra principale de 50 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP. Malheureusement, on peut regretter l’absence d’un capteur ultra grand-angle, pourtant présent sur la plupart de ses concurrents. On peut cependant noter la prise en charge de 2 cartes SIM, ce qui n’est pas si commun pour un smartphone si peu cher.

Prix et disponibilités

Pour l’instant, Xiaomi n’a dévoilé que les prix en dollars de ses appareils, il faudra donc patienter encore quelques jours ou semaines avant d’en savoir plus sur leurs prix en euros. Le Redmi Note 11 Pro 5G sera disponible à partir de 369 dollars dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. On sait néanmoins grâce au leaker @_snoopytech_ que le smartphone devrait être disponible en France à partir de 449 euros.

De son côté, le Redmi Note 11S 5G est aussi cher que le Redmi Note 11S, puisqu’il est aussi proposé à partir de 249 dollars. Son prix en euros devrait donc également être fixé à 249 euros pour la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Vous devrez alors choisir ce que vous préférez entre performances brutes avec la 5G et performances photo pour savoir pour quel modèle opter.

Enfin, le Redmi 10 5G est proposé à partir de seulement 199 dollars, ce qui en fait un des smartphones 5G les moins chers du marché. Il devrait cependant être vendu un peu plus cher que le Redmi Note 11, en France. Ce dernier propose pourtant une fiche technique bien plus intéressante, mais sans 5G.