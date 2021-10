Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro+ officiels : Xiaomi lance de vrais flagships killers à prix cassé

Xiaomi a dévoilé hier trois nouveaux smartphones milieu de gamme en Chine, les Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro+. Ceux-ci cassent les codes en adoptant certaines caractéristiques jusqu’à présent réservées aux smartphones haut de gamme.

Avec ses nouveaux Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro+, Xiaomi compte bien bousculer ses concurrents sur le segment du milieu de gamme. La série Redmi Note a toujours fait partie des plus populaires au monde, et il ne devrait pas en être autrement avec cette nouvelle génération. Les smartphones offrent comme chaque année des rapports qualité-prix très intéressants.

Les trois smartphones adoptent un nouveau design et abandonnent les bords arrondis pour des bords plats, à l’image des iPhone 12 et iPhone 13 d’Apple. On retrouve également moins de capteurs photo au dos, Xiaomi préférant cette fois-ci la qualité à la quantité.

Le Redmi Note 11 se passe d’écran OLED

Avec son nouveau Redmi Note 11, Xiaomi a abandonné l’écran OLED du Redmi Note 10 pour un écran FHD+ LCD de 6,6 pouces 90 Hz. Le smartphone se passe également désormais de processeur Qualcomm, ceux-ci ont été remplacés par des puces plus puissantes de MediaTek. Le smartphone est donc propulsé par le Dimensity 810 qui est compatible 5G.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la recharge rapide 33 W, exactement comme son prédécesseur. Côté photo, on retrouve deux caméras à l’arrière, une principale de 50 MP et une seconde ultra grand-angle de 8 MP. Les selfies sont assurés par un capteur de 16 MP. Xiaomi n’a donc gardé que les capteurs essentiels, une bonne nouvelle pour les plus petits budgets. Le smartphone a donc droit à des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes digitales sur la tranche et même à une prise jack 3.5 mm.

Le Redmi Note 11 Pro a de sérieux arguments pour convaincre

Le Redmi Note 11 Pro voit les choses en grand et s’attaque directement à des smartphones pourtant bien plus chers, puisqu’il embarque un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces 120 Hz. La puissance est revue à la hausse avec un processeur MediaTek Dimensity 920, aussi compatible 5G. Le smartphone voit également la taille de sa batterie augmenter, celle-ci passe à 5160 mAh. Il adopte aussi la recharge rapide 67 W, la même que le Xiaomi Mi 11 Ultra à 1200 euros, qui permettra de faire le plein en 43 minutes.

Au dos, on retrouve cette fois-ci trois capteurs, dont un principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un objectif macro de 2 MP. À l’avant, on retrouve toujours le même capteur de 16 MP. Malgré la présence d’un écran OLED, le capteur d’empreintes digitales reste sur la tranche, et le smartphone conserve sa prise jack. Les haut-parleurs sont cette fois signés JBL, Xiaomi promet par conséquent une expérience audio hors du commun.

Le Redmi Note 11 Pro+ hérite de la meilleure fonctionnalité du Xiaomi 11T Pro

Le Redmi Note 11 Pro+ voit les choses en grand. Il reprend la plupart des caractéristiques techniques du modèle Pro, mais voit sa batterie diminuer à 4500 mAh. En contrepartie, la puissance de sa recharge rapide augmente à 120 W. À l’heure actuelle, seuls 14 smartphones proposent une recharge aussi rapide, et tous coûtent au moins deux fois plus cher, dont notamment le Xiaomi 11T Pro.

Selon Xiaomi, la recharge rapide 120 W vous permettra de recharger le smartphone en seulement 15 minutes dans le mode le plus rapide, et en 19 minutes si vous choisissez de ne pas trop faire chauffer la batterie.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, Xiaomi n’a présenté ses Redmi Note 11 qu’en Chine, on ne sait donc pas quand ceux-ci seront disponibles chez nous. Le fabricant chinois pourrait également décider de ne pas sortir tous les modèles en France, on espère que nous ne serons pas privés du Redmi Note 11 Pro+. Quoi qu’il en soit, on sait déjà que les prix ne devraient pas être très différents de la génération précédente.

En Chine, Xiaomi propose le Redmi Note 11 à partir de 1199 yuans (160 euros) dans sa configuration 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+ démarrent quant à eux à 1599 yuans (214 euros) et 1899 yuans (254 euros), respectivement, pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.