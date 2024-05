Xiaomi 15 : des améliorations bienvenues pour l’appareil photo

Plusieurs nouveautés arrivent sur les capteurs photo des Xiaomi 15 et 15 Pro. On peut s'attendre à des performances encore meilleures en basse lumière, avec la mise au point et sur le zoom optique.

La partie photo du Xiaomi 14 nous avait convaincus lors de notre test du smartphone, son successeur devrait faire encore mieux. Le réputé leaker chinois Digital Chat Station nous apprend que plusieurs améliorations sont au programme pour les Xiaomi 15 et 15 Pro. Ceux-ci devraient conserver un capteur principal OmniVision personnalisé, d'une taille de 1/1.3″ et proposant une définition de 50 MP.

La source évoque une large ouverture, sans plus de détails. Rappelons que le Xiaomi 14 Pro bénéficiait d'une ouverture variable entre f/1,42 et f/4,0. Peut-être que le modèle standard y aura droit également sur la prochaine génération. Un nouveau revêtement antireflet à couches multiples sur les lentilles devrait en tout cas améliorer la capture de la lumière et réduire les effets d'éblouissement, influant sur la qualité des clichés.

Un téléobjectif avec périscope pour le Xiaomi 15 Pro ?

Digital Chat Station parle en outre de nouvelles fonctionnalités concernant les scènes nocturnes en faible luminosité, laissant supposer un mode nuit plus performant. Il explique aussi que la mise au point devrait être extrêmement rapide sur les nouveaux modèles, permettant de shooter des photos réussies sur le vif.

L'optique des Xiaomi 14 et 14 Pro est à quelques choses près identique, les différences entre les deux modèles intervenant plutôt sur l'écran, l'autonomie et la recharge. Mais cela pourrait évoluer. Jusqu'ici réservé à la configuration Ultra, nous pourrions voir un téléobjectif périscopique débarquer sur le Xiaomi 15 Pro, qui se démarquerait ainsi un peu plus encore du Xiaomi 15.

La série Xiaomi 15 pourrait être officialisée en octobre 2024, juste après la présentation de la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. Le SoC, que l'on appelle Snapdragon 8 Gen 4 en attendant de connaître sa véritable appellation, est le premier à abandonner l'architecture CPU d'ARM pour transiter vers une architecture maison. La puce sera équipée de cœurs Oryon, développés par Nuvia, société rachetée par Qualcomm en 2021. Ses performances seront scrutées de près. Les Xiaomi 15 et 15 Pro devraient être lancés fin 2024 en Chine et arriver chez nous au début de l'année prochaine. Le Xiaomi 15 Ultra suivra quelques mois plus tard.

Source : Digital Chat Station