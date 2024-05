Le POCO F6 Pro arrive, et il est moins cher que prévu

Le POCO F6 Pro se dévoile quelques jours avant sa présentation officielle. Si sa fiche technique n'avait déjà plus de secret, nous connaissons désormais son prix en euros, et Xiaomi nous a réservé une petite surprise.

Le lancement à l'international des POCO F6 et POCO F6 Pro a été annoncé pour le 23 mai prochain. Bonne nouvelle, il semble que le dernier cité fasse l'objet d'une baisse de prix en Europe par rapport à son prédécesseur. Comme repéré par 91mobiles, une page produit du smartphone a été publiée trop tôt sur Amazon, laissant apparaître un prix de 619,90 euros pour le modèle équipé de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage. L'année dernière, le POCO F5 Pro était commercialisé au tarif de 649,90 euros dans la même configuration.

Nous ne savons pour l'instant pas si les versions moins dotées en mémoire, plus abordables, seront également sujettes à une diminution tarifaire. Sur la capture d'écran, on voit le POCO F6 Pro dans son coloris blanc. Il est précisé que le produit est expédié et vendu par Amazon. Il est aussi mentionné “Amazon Exclusive”, ce qui signifie que la firme américaine pourrait avoir la primeur des précommandes et des ventes, au moins dans un premier temps. Mais la situation peut changer selon les pays.

Un puissant milieu de gamme

La fiche Amazon nous donne le détail des caractéristiques techniques de l'appareil, qui étaient de toutes manières déjà connues : le POCO F6 Pro est la version internationale du Redmi K70 chinois, déjà disponible. Le mobile est doté d'un écran AMOLED WQHD+ de 6,67 pouces, avec fréquence de rafraichissement 120 Hz gradation PWM 3 840 Hz et luminosité jusqu'à 4 000 nits en scénario HDR.

Les performances sont confiées à la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, soit le haut de gamme de l'année dernière. Un bon compromis pour un mobile à ce tarif. Depuis ses débuts, la marque POCO de Xiaomi mise justement sur le rapport performances-prix de ses terminaux pour se démarquer. Côté batterie, nous avons une capacité de 5 000 mAh et une recharge filaire de 120 W.

La partie photo se compose d'un capteur photo principal de 50 MP, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un objectif macro de 2 MP. La caméra frontale de 16 MP est logée dans un poinçon central. Le smartphone sera livré sous MIUI 14 et non sous HyperOS.

Source : 91mobiles