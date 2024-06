Xiaomi Redmi 13 : le meilleur smartphone à moins de 200 euros ?

Le Xiaomi Redmi 13 dévoile ses caractéristiques techniques et son prix en Europe. Il devrait s'imposer comme l'un des meilleurs smartphones pour les petits budgets.

Le Redmi 13 est disponible à la vente sur le site portugais Powerplanet Online, sans qu'aucune communication de Xiaomi ne vienne annoncer le lancement du smartphone en Europe. Le Redmi 12 étant commercialisé en France, il est probable que le nouveau modèle débarque bientôt sur notre territoire. En attendant, sa fiche technique et son prix en euros est donc connu.

Le Redmi 13 est un mobile d'entrée de gamme équipé d'une puce MediaTek Helio G91 Ultra, une bonne évolution par rapport au SoC MediaTek Helio G88 embarqué sur le Redmi 12. Celle-ci n'apporte par contre toujours pas la 5G. L'autre grande nouveauté sur ce modèle est l'intégration d'une caméra principale de 108 MP, contre 50 MP sur l'itération antérieure. Une optique dédiée au calcul de la profondeur de champ pour le mode portrait vient compléter la partie photo à l'arrière. Le capteur frontal passe de 8 à 13 MP.

Un rapport qualité-prix attractif pour les petits budgets

L'écran ne bouge pas, on retrouve un affichage LCD IPS de 6,79 pouces avec une définition de 1 080 x 2 400 pixels et une fréquence de rafraichissement de 90 Hz. L'autonomie est confiée à une batterie de 5 030 mAh, pour une puissance de charge filaire de 33 W. Le smartphone est certifié IP53 et son lecteur d'empreintes digitales est situé dans le bouton de démarrage sur la tranche. Pas de MIUI côté logicel, le mobile est apparemment livré sous HyperOS, dans une version basée sur Android 14.

Le commerçant portugais vend le Redmi 13 dans les coloris noir, bleu et rose. Le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est affiché à 199,99 euros. La configuration 8/256 Go est quant à elle annoncée à 229,99 euros. Une offre de lancement permet de les acquérir à respectivement 179,99 et 189,99 euros, mais nous ne savons si ce sera aussi le cas pour l'arrivée de l'appareil en France. Notez qu'un emplacement pour carte micro SD permet d'étendre le stockage jusqu'à 1 To.

Source : Powerplanet Online